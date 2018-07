Mafia | il nipote di Michele Greco sposa la figlia del boss di Porta Nuova | matrimonio al

ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 luglio 2018) Ildel Papa di Cosa nostraladel capoemergente appena scarcerato. E il mercato storico del Capo diventa scenografia per unda film. D’altra parte anche se i diretti interessati non hanno alcun precedente giudiziario, i cognomi che si uniscono a Palermo sono di quelli pesanti. Come racconta l’edizione locale di Repubblica, infatti, arsi sono ildi, ilal vertice della Cupola negli anni ’80, l’uomo che al Maxiprocesso minacciò i giudici augurandogli la pace, con ladi Gregorio Di Giovanni, il capomandamento di, che come ha raccontato il fattoquotidiano.it è stato scarcerato di recente insieme a una serie di padrini imnti. E proprio ildellaè stata l’occasione per Di Giovanni per tornare a farsi vedere in giro. Tra una bancarella di frutta e una di ...