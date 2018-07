Salvini alla riapertura dell' Old Fashion dopo l' aggressione a Bettarini Il vicesindaco

Migranti - Salvini e Conte si oppongo alla sbarco : “Redistribuzione in Ue o in Italia non approdano” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il premier Giuseppe Conte si oppongono allo sbarco dei 450 Migranti trasbordati sul pattugliatore 'Protector' e sul 'Monte Sperone' della Guardia di Finanza. Nel corso di una lunga telefonata, il presidente del Consiglio e il capo del Viminale hanno concordato la necessità "di un accordo con gli altri paesi Ue per una redistribuzione immediata dei 450. Se non ci sono risposte dai partner e in queste ...

Migranti - barcone verso la costa della Sicilia. Scontro con Malta. Salvini : «I nostri porti sono chiusi».Alla Guardia costiera l'ordine di non intervenire : Superata Lampedusa e Linosa, il barcone di legno con 450 Migranti a bordo fa rotta nella notte di venerdì verso la costa meridionale della Sicilia, come riferiscono molti pescatori delle...

MONDIALI 2018 - Salvini VA ALLA FINALE/ Video - “Guferò la Francia : non mi va di vedere Macron che saltella” : MONDIALI, Matteo SALVINI vedrà la FINALE a Mosca, ma... “Se incontro Macron mi alzo e vado in curva”. Le dichiarazioni del ministro dell'interno, pronto a gufare i francesi(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 22:16:00 GMT)

Migranti - barcone a 20 miglia da Lampedusa. Salvini : porti chiusi. Scontro con Malta. Alla Guardia costiera l'ordine di non intervenire : «Un barcone con 450 Migranti a bordo si dirige verso l'Italia». Ad annunciarlo, in un post su Facebook, è Matteo Salvini che però chiude a qualunque ipotesi di approdo...

Migranti - barcone a 20 miglia da Lampedusa. Salvini : porti chiusi. Alla Guardia costiera l'ordine di non intervenire : «Un barcone con 450 Migranti a bordo si dirige verso l'Italia». Ad annunciarlo, in un post su Facebook, è Matteo Salvini che però chiude a qualunque ipotesi di approdo...

Mondiali - Salvini va alla finale : "Se incontro Macron - mi alzo e vado in curva" : Matteo Salvini domenica dice di avere una "missione istituzionale-sportiva". Ovvero andare in Russia, a Mosca, a vedere la finale del Mondiale e a gufare Francia. Lo ha raccontato ieri sera a chi gli era vicino: "Di vedere Macron che saltella proprio non ho voglia. Oggi ho fatto la foto con il ministro della Croazia che aveva la maglietta, sperem".In realtà sugli spalti, ovviamente, il presidente francese ci sarà. E di certo sarà li a sperare ...

Dalla marcia trionfale agli inciampi. Ecco gli ultimi passi falsi di Matteo Salvini : La ciliegina politica è stata messa da Luigi Di Maio , affrettatosi a dare ragione al Quirinale. NON SI PARLA ANCORA DEI CIE Fin dal primo giorno Salvini si è concentrato sul convincere gli altri ...

Migranti - Salvini : «Sulla Diciotti lavorerò finché qualcuno non venga assicurato alla giustizia» : «Andrò fino in fondo finché qualcuno non venga assicurato alla giustizia». Lo dice Matteo Salvini, intervenendo a Rtl 102,5, sulla vicenda della nave Diciotti e dei Migranti...

Migranti - Salvini : 'Sulla Diciotti lavorerò finché qualcuno non venga assicurato alla giustizia' : 'Andrò fino in fondo finché qualcuno non venga assicurato alla giustizia'. Lo dice Matteo Salvini, intervenendo a Rtl 102,5, sulla vicenda della nave Diciotti e dei Migranti sbarcati stanotte a ...

Migranti - interviene il Colle : da Conte ok allo sbarco dalla nave Diciotti. «Stupore» di Salvini : Sulla nave Diciotti della guardia costiera ci sono 67 Migranti, trasbordati in mare tre giorni fa dal cargo Vos Thalassa, il cui equipaggio sarebbe stato minacciato quando i 'passeggeri' si sono accorti che si dirigeva verso la Libia e non faceva rotta verso il Nord del Mediterraneo...

Migranti - Salvini : io non autorizzo nessuno a scendere dalla Diciotti : Migranti, Salvini:io non autorizzo nessuno a scendere dalla Diciotti Migranti, Salvini:io non autorizzo nessuno a scendere dalla Diciotti Continua a leggere L'articolo Migranti, Salvini:io non autorizzo nessuno a scendere dalla Diciotti proviene da NewsGo.

Diciotti - l'ordine di Conte a Salvini e Toninelli : sbarcano tutti gli immigrati dalla nave militare : Arriva da palazzo Chigi l'ordine di far sbarcare tutti i migranti ancora a bordo della nave Diciotti, ancorata nel porto di Trapani. In una nota della presidenza del Consiglio viene chiarito che: '...

Salvini : nessuna autorizzazione per lo sbarco dalla nave Diciotti : Innsbruck, 12 lug., askanews, - Per lo sbarco dalla nave Diciotti a Trapani 'io non do nessuna autorizzazione, se qualcuno lo fa al mio posto se ne assume la responsabilità politica, morale e ...

Salvini : nessuna autorizzazione per lo sbarco dalla nave Diciotti : Innsbruck, 12 lug., askanews, - Per lo sbarco dalla nave Diciotti a Trapani "io non do nessuna autorizzazione, se qualcuno lo fa al mio posto se ne assume la responsabilità politica, morale e ...