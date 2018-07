Lavoro : Lupi - con dl Dignità 80mila posti in meno : Roma, 14 lug. (AdnKronos) – “#DecretoDignità 80.000 posti di Lavoro in meno !! Ministro #DiMaio non è una fake news, ma la relazione tecnica del Ministero del Tesoro @sole24ore . Si ricordi la vera Dignità e il Lavoro, non l’assistenzialismo”. Lo scrive su twitter Maurizio Lupi. L'articolo Lavoro: Lupi, con dl Dignità 80mila posti in meno sembra essere il primo su SPORTFAIR.