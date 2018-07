Sara Affi Fella a pranzo con Francesco Monte | “Work in progress…”

Uomini e Donne - Luigi Mastroianni - riavvicinamento con Sara Affi Fella? : riavvicinamento tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni? I due, che si sono messi insieme subito dopo la fine dell'esperienza a Uomini e Donne, si sono lasciati poco dopo, per le differenze caratteriali, le incomprensioni e la lontananza. Però qualche giorno fa Luigi ha fatto un gesto sui social che fa pensare a un riavvicinamento...Mastroianni, infatti, avrebbe messo un like su Instagram a Sara. I fan si sono mossi immediatamente per ...

Sara Affi Fella - ex U&D - parla della sua malattia : 'Sono fortunata ad esserci' (Foto) : Sara Affi Fella esce allo scoperto e per la prima volta decide di parlare pubblicamente e apertamente di un periodo molto delicato della sua vita che ha affrontato nel corso delle ultime settimane. L'ex tronista di Uomini e donne ha svelato su Instagram di aver avuto una malattia che l'ha costretta a subire una delicata operazione chirurgica, che oggi le ha lasciato un segno visibile sul corpo. Immediata la reazione dell'ex fidanzato Luigi ...

UOMINI E DONNE/ Nilufar e Luigi sempre più amici - e Sara Affi Fella? (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Continua a gonfie vele la storia tra Mariano Catanzaro e Valentina Pivati: dopo l'estate è in arrivo la convivenza?

In the Last of Us Part 2 Ellie non sarà sola : chi pronto ad affiancarla? : Sono ancora molti i mesi che ci separano da The Last of Us Part 2, l'atteso nuovo capitlo di quella che ormai si appresta a divenire una serie sviluppata dai ragazzi di Naughty Dog, e ovviamente ancora tanti sono gli aspetti che attendono di essere svelati. Una delle poche certezze allo stato attuale delle cose parrebbe essere che gli utenti vivranno l'esperienza ludica nei panni di Ellie, la giovine già co protagonista del primo episodio. ...

Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella commentano l'attacco hacker su Instagram : Non Saranno state sicuramente ore tranquille per Luigi Mastroianni che qualche giorno fa è stato vittima di un attacco hacker sul suo profilo Instagram. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Sara Affi Fella, dopo esser riuscito a recuperare i suoi dati personali, ha voluto commentare il fatto ed i gravissimi insulti rivolti alla famiglia e scritti sul suo profilo, per via delle sue Instagram stories: Sono deluso e ...

Sara Affi Fella - retroscena Temptation Island : curiosità su Bisciglia : Temptation Island, Sara Affi Fella: un messaggio a Filippo Bisciglia prima della puntata La prima puntata della nuova edizione di Temptation Island sta per iniziare. Sono davvero tanti i fan che stanno attendendo con ansia l’inizio del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Tra l’affezionatissimo pubblico ci sono anche alcuni ex partecipanti. Prima della messa in […] L'articolo Sara Affi Fella, retroscena Temptation ...