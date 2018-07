Roma | multa a 89enne italiana che vende ricami Meloni | Raggi le chieda scusa

Roma. Pagamento immediato della multa tramite pos : Rivoluzione per le multe prese sul bus perché senza biglietto. I portoghesi potranno pagare con il bancomat e le carte di

Roma - denunciato un turista che pilotava un drone sopra il Colosseo. Multati anche 26 ambulanti abusivi : Colosseo e Fori Imperiali, nuovi controlli antiabusivismo e antidegrado. Ieri pomeriggio, a meno di 48 ore dagli ultimi blitzi, i carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno eseguito un nuovo ...

Champions League - ecco il provvedimento contro la Roma : “stop” biglietti per due gare e maxi multa : La Commissione disciplinare della Uefa ha deciso di sanzionare la Roma con una multa di 50.000 euro e il divieto di vendita dei biglietti ai propri sostenitori per le prossime due partite delle competizioni Uefa che il club giallorosso giocherà in trasferta. Per la seconda partita in cui il club italiano giocherà fuori casa il divieto di vendita dei biglietti è stato differito in un periodo di prova di due anni. La decisione dell’Uefa è arrivata ...

Incidenti Liverpool : per la Roma 2 gare in trasferta senza tifosi e 50mila euro di multa : Una multa da 50 mila euro e il divieto di vendere i biglietti ai propri tifosi per le prossime due trasferte in europa. Sono le sanzioni comminate alla Roma dalla Commissione disciplinare, etica e di ...

Roma - scontri di Liverpool : 50mila euro di multa e stop a una trasferta con la condizionale : La Uefa ha multato la Roma con 50mila euro e ha vietato ai tifosi giallorossi di seguire la squadra in trasferta per una partita di Champions League, se nei prossimi due anni i tifosi della Roma si ...

Champions League - arriva il provvedimento contro la Roma : “stop” biglietti per due gare e maxi multa : La Commissione disciplinare della Uefa ha diffuso oggi un comunicato in merito ai provvedimenti contro la Roma dopo la gara col Liverpool La Commissione disciplinare della Uefa ha deciso di sanzionare la Roma con una multa di 50.000 euro e il divieto di vendita dei biglietti ai propri sostenitori per le prossime due partite delle competizioni Uefa che il club giallorosso giocherà in trasferta. Per la seconda partita in cui il club italiano ...

Champions - sanzioni alla Roma : due trasferte vietate ai tifosi e multa : La Uefa ha reso noto le decisioni dopo gli incidenti di Liverpool in cui è rimasto gravemente ferito un tifoso dei Reds

Barbara D'Urso e il bagno di Aida Nizar nella Fontana di Trevi a Roma : "Pazza - giustamente multata" (video) : Barbara D'Urso, che ha voluto fortemente Aida Nizar al Grande Fratello, e poi, a Domenica Live, ha commentato sui social, il bagno della spagnola nella Fontana di Trevi a Roma, che le è costata una multa di 450 euro.prosegui la letturaBarbara D'Urso e il bagno di Aida Nizar nella Fontana di Trevi a Roma: "Pazza, giustamente multata" (video) pubblicato su Gossipblog.it 03 giugno 2018 11:08.

Roma - Aida Nizar del Grande Fratello entra dentro la Fontana di Trevi : multa da 450 euro. E ai vigili : “Io lavoro nella tv” : Una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello, la Aida Nizar, è stata multata dagli agenti della polizia municipale di Roma per essere entrata nella Fontana di Trevi. La spagnola dopo essersi bagnata la testa con dell’acqua minerale, si era immersa nella Fontana, girando una sorta di videospot dell’ultima puntata della trasmissione condotta da Barbara d’Urso. Peccato che le immagini siano arrivate prima ...

Roma : Ciampino - 15 automobilisti multati : Roma – I Carabinieri del Gruppo di Frascati hanno dato vita ad un vasto servizio di controllo del territorio nella periferia sud-est della Capitale, tra Ciampino e Morena. I Carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Castel Gandolfo, unitamente ai militari della Compagnia di Frascati, hanno messo in campo un’altra task force. Questa volta nell’area compresa tra Ciampino e Morena. Il bilancio Il bilancio e’ ...

Giudice Sportivo - multa la Roma per insulti a dirigente Juventus/ 5000 euro di ammenda ai giallorossi : Roma multata per cori a un dirigente della Juventus: 5000 euro di ammenda ai giallorossi dopo la sfida di domenica sera. Nainggolan out contro il Sassuolo(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 23:47:00 GMT)