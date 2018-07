100 anni fa nasceva Ingmar Bergman | nei suoi film | tutta l’angoscia esistenziale di

Alberto Ascari oggi compirebbe 100 anni : l'unico italiano mondiale con Ferrari : Alberto Ascari 13 luglio 1918-26 maggio 1955 Cento anni fa nasceva Alberto Ascari, l'unico pilota italiano ad aver vinto il mondiale di Formula1 con la Ferrari, l'ultimo italiano campione del mondo , se non contiamo Mario Andretti, italiano di nascita e di cuore, , Leggi qui, oggi avrebbe cent'anni, invece Alberto Ascari se ne andò giovane a 37 anni il 26 maggio del 1955 lo stesso 26 , ma ...

NEUTRINI COSMICI - UN BUCO NERO È LA SORGENTE/ Video - IceCube : risolto un mistero che dura da 100 anni : NEUTRINI COSMICI provengono da un blazar: Video. In un BUCO NERO l'origine dei “fantasmi dell'universo”: le ultime notizie sulla scoperta a cui ha contribuito anche l'Italia(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 19:37:00 GMT)

Gb - la Raf compie 100 anni : LONDRA, 10 LUG - Cento jet militari ed elicotteri a volo radente nei cieli di Londra per ricordare i 100 anni della Raf, l'aeronautica militare britannica. E' stata una celebrazione in grande stile ...

Gb - la Raf compie 100 anni : ANSA, - LONDRA, 10 LUG - Cento jet militari ed elicotteri a volo radente nei cieli di Londra per ricordare i 100 anni della Raf, l'aeronautica militare britannica. E' stata una celebrazione in grande ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Damiano : Quota 100 da 63 anni (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Cesare Damiano chiede Quota 100, ma a partire da 63 anni. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 18:01:00 GMT)

Beach volley - World Tour 2018 Espinho. Samoilovs/Smedins rompono il digiuno. Ricardo : quattro anni di attesa per il podio numero 100 : Due anni meno qualche giorno dopo il trionfo del Major Series di Klagenfurt che anticipò di una settimana le Olimpiadi di Rio, Janis Smedins e Alexander Samoilovs tornano nel 4 Stelle di Espinho sul gradino più alto del podio di un torneo World Tour e lo fanno a completamento di una stagione di rilancio dopo le delusioni dell’anno scorso quando non riuscirono mai a salire sul podio. Per loro, invece, quest’anno la vittoria di Espinho ...

Riforma pensioni 2018/ Furlan : sì a Quota 41 e a Quota 100 - ma non a 64 anni (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Furlan: sì a Quota 41 e a Quota 100, ma non a 64 anni. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 13:46:00 GMT)

Pensioni - quota 100 e riforme fattibili : alternative 42 anni di contributi e opzione donna : C'è scetticismo sulla fattibilità della riforma delle Pensioni ventilata dai partiti al governo, il M5S e la Lega, in merito alle coperture finanziarie necessarie per l'uscita anticipata a quota 100, a quota 41 per i lavoratori precoci e per l'aumento degli assegni previdenziali. A fare un bilancio sulle possibilità di realizzazione del programma previdenziale di Matteo Salvini e di Luigi Di Maio è il quotidiano Italia Oggi che, sulla base di ...

Pensioni - la proposta dei Dem : quota 100 a 63 anni e conferma dell’Ape : La riforma delle Pensioni continua a tenere banco e in questi ultimi giorni si implementa di un nuovo capitolo. Il Partito Democratico presenta una proposta di riforma partendo proprio dalle misure che sembra stia preparando il nuovo Esecutivo. Ciò che propongono i Dem spazia dalla nuova quota 100 all’opzione donna, dai precoci all’Ape sociale. Vediamo nel dettaglio di cosa si compone la proposta che tra gli altri è preparata anche dall’ex ...

Pensioni '19 - le proposte del Pd : quota 100 a 63 anni - precoci e opzione donna : Sulla riforma delle Pensioni, il Partito democratico incalza il Movimento 5 Stelle di Di Maio e la Lega di Salvini proponendo l'uscita anticipata con quota 100 con un anno di sconto rispetto alla proposta contenuta nel Contratto di Governo. Le proposte dei Dem prevedono anche la reintroduzione dell'opzione donna e l'allargamento della quota 41 a tutti i lavoratori precoci, intesa come anzianita' di contributi a prescindere dall'eta' di uscita. ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Damiano : sì a Quota 100 - ma dai 63 anni (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notie. Cesare Damiano favorevole a Quota 100, ma a partire dai 63 anni. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 17:56:00 GMT)

Nsg Group compie 100 anni di attività : L'Europa è il mercato più importante del Gruppo, rappresentando il 38% del volume d'affari complessivo, seguito dal Giappone con il 25%, dal Nord America con il 20% e dal resto del mondo con il 17%. ...

Boom dello street food - 1000 imprese in più in 5 anni - : A guidare la crescita le attività degli under 35 che, tra il 2013 al 2018, hanno segnato un +23,9%. Le città che ne ospitano il maggior numero sono Milano e Roma, seguite da Torino. Tra le regioni, ...

Street-food "all'italiana" - che passione : 1000 imprese in più in cinque anni : E' Street-food mania, da Nord a Sud. Negli ultimi cinque anni, un giorno sì e un giorno no, è nata una impresa di Street-food, la ristorazione ambulante che sta conquistando sempre nuovi sostenitori. L'esercito...