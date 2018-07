Torna l' aquila stilizzata | ecco la nuova maglia biancoceleste

Lazio - presentata la nuova maglia : Torna l'aquila sul petto : L'ultima stagione si è conclusa con la delusione per la mancata qualificazione in Champions League, a causa della sconfitta nello scontro diretto finale contro l'Inter. La Lazio è ripartita dal centro ...

Taekwondo - Europei 2018 : Vito dell’Aquila è un TornaDO! Spazza via tutti - è in semifinale! Medaglia sicura! : Vito Dell’Aquila sfavillante nella prima giornata degli Europei 2018 di Taekwondo, in corso di svolgimento a Kazan (Russia). L’azzurro ha confermato le speranze della vigilia, mettendo in mostra una superiorità schiacciante contro i suoi primi due avversari nella categoria -54 kg e regalandosi già una Medaglia certa. Dell’Aquila ha letteralmente demolito al primo turno il serbo Kuburovic, sconfitto con un prorompente 42-0 che ...