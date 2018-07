Cosa cambia con l’approvazione del primo farmaco a base di cannabis negli Stati Uniti

Decreto dignità - il testo definitivo. Precari - causale e gioco d'azzardo : Cosa cambia : Per il rinnovo degli stagionali non servirà la causale, la tassa sui giochi d'azzardo aumenterà dal primo settembre

Taglio Vitalizi - sì alla Camera Di Maio brinda in piazza : «Giornata storica»|Schede Cosa cambia e chi ci perde : Il ministro del Lavoro: «Mi avevano sempre detto che non si poteva fare, siamo arrivati noi e in meno di 100 giorni li abbiamo tagliati». Sforbiciata anche alle pensioni sopra i 4 mila euro

Divorzio - nuove regole : ecco Cosa cambia da oggi : Dal ?peso? degli anni passati insieme ai sacrifici fatti per la famiglia: l?avvocato Marco Meliti spiega tutte le novità in materia di Divorzio dopo quanto stabilito ieri...

La Cassazione ha scritto l’ultima parola sull’assegno di divorzio. Cosa cambia : La Cassazione ha riscritto le regole per l’attribuzione dell’assegno di divorzio. Era necessario, dopo che un anno e due mesi fa la cosiddetta ‘sentenza Grilli’ aveva rivoluzionato le cose stabilendo che il mantenimento del tenore di vita non era più un parametro attuale su cui parametrarne il valore. Moltissime sentenze si erano prontamente adeguate, altre avevano sollevato più di un dubbio e alla fine, ...

Abolito il Tfr mensile in busta paga : ecco Cosa cambia : Luglio 2018 è il mese in cui lavoratori e datori di lavoro dicono addio al Tfr in busta paga, l’anticipo del trattamento di fine rapporto introdotto in sperimentazione con la Finanziaria del 2015 e ora giunto al termine. Il Tfr in busta paga consentiva ai dipendenti di chiedere l’accredito anticipato del rateo mensile maturato nella propria busta paga. È anche detto Quota integrativa di retribuzione (Quir), ed è stato istituito per un periodo ...

Assegno di divorzio - conta "il contributo alla famiglia". Ecco Cosa cambia : Un verdetto della Cassazione reintroduce il parametro cancellato dalla sentenza Grilli: il contributo andrà quantificato in base a un "criterio composito" che tenga conto del "patrimonio comune e ...

Turchia - Cosa è cambiato dopo le elezioni? : Il populismo e le politiche monetarie e fiscali accomodanti sono parzialmente da incolpare per le difficoltà dell'economia turca, ma più dannose sono state le azioni - o la mancanza di azioni - della ...

Cosa cambia per tassisti e clienti con la sentenza dell'Antitrust su Mytaxi : Un tassista non può essere vincolato a lavorare per un solo servizio di radiotaxi. E' la sintesi della pronuncia dell'Antitrust secondo cui le clausole di esclusiva nei rapporti tra i principali ...

Milan - le rivelazioni di Rocco Commisso : “senza quei 32 milioni qualCosa è cambiato - voglio chiudere l’affare” : L’imprenditore americano è uscito allo scoperto, svelando i propri obiettivi e la volontà di chiudere in fretta l’operazione per l’acquisto del Milan La trattativa c’è, concreta ma al momento in fase di stallo. Rocco Commisso è tutt’ora intenzionato ad acquisire il Milan, ma la situazione societaria rossonero non è poi così chiara. Yonghong Li non ha versato ad Elliott i 32 milioni previsti entro il sei ...

Android P Beta 3 anche per Sony Xperia XZ2 : ecco Cosa è cambiato : Sony Xperia XZ2 era nella lista tirata fuori un po' a sorpresa da Google all'atto della presentazione delle prime Beta di Android P L'articolo Android P Beta 3 anche per Sony Xperia XZ2: ecco cosa è cambiato proviene da TuttoAndroid.

Decreto Dignità 2018 : novità in sintesi - Cosa cambia per lavoratori e autonomi - TESTO - : Restano le sanzioni da 100mila a 500mila euro per chi viola il divieto durante spettacoli dedicati ai minori. Salve dallo stop le lotterie a estrazione differita, come la Lotteria Italia, e i ...