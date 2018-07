Scandalo sanità in Basilicata | spunta il caso dello studente prodigio

ilgiornale

: Scandalo sanità in Basilicata: gli arresti gettano un'ombra inquietante. Pittella si dimetta - mirellaliuzzi : Scandalo sanità in Basilicata: gli arresti gettano un'ombra inquietante. Pittella si dimetta - PediciniM5S : Che anche questa volta si tratta di #GiustiziaAOrologeria l'hanno già detto? Altro che «giustizia a orologeria»: è… - repubblica : Scandalo sanità a Matera, tra i 30 arrestati anche il direttore generale della Asl di Bari, Montanaro -

(Di sabato 7 luglio 2018) Nell'inchiesta su Marcello Pittella e ladella Regioneemerge ora ildi unsouniversitario. Si tratta del figlio del direttore generale dell'azienda sanitaria di Matera, Pietro Quinto."Dal libretto universitario di Giuseppe Quinto - scrive il giudice - emerge che il 19 dicembre 2015 ha sostenuto l'esame di Diritto Amministrativo 1 ed di Diritto Amministrativo 2, ottenendo per entrambi il voto di 30 e lode, e il 14 dicembre 2015 ha sostenuto ben 3 esami: Diritto Penale I, Diritto Penale 2, Diritto Privato Comparato per i quali ha ottenuto 28, 28 e 27".Quinto senior, ora in carcere, avrebbe chiesto di agevolare la carriera universitaria e professionale del figlio. Come riporta Repubblica, Agostino Meale, professore ordinario di diritto amministrativo dell'Università di Bari, è finito ai domiciliari con l'accusa di corruzione per aver ottenuto ...