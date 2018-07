Ecco perché il principe Harry non ha potuto guardare l’Inghilterra ai Mondiali

Lega Serie A contro il decreto Dignità : Ecco perché : La Lega Serie A segue "con estrema preoccupazione" l’iter di conversione del “decreto Legge Dignità” e l’impatto sul calcio italiano delle norme che vietano la pubblicità da parte delle aziende...

Belen a Balalaika - Maurizio Costanzo : “Ecco perché ha deluso” : Maurizio Costanzo boccia Balalaika e la presenza di Belen Rodriguez nello show Maurizio Costanzo di nuovo contro Belen Rodriguez. Dopo aver criticato l’argentina per via delle sue affermazioni sui guadagni, il marito di Maria De Filippi non ha apprezzato la showgirl a Balalaika. Nella rubrica televisiva che cura sul settimanale Nuovo, Costanzo ha bocciato il […] L'articolo Belen a Balalaika, Maurizio Costanzo: “Ecco perché ha ...

Immigrati : il rapporto costi-benefici è positivo per l’Italia. Ecco perché : Il presidente dell’Inps Tito Boeri ha ribadito l’importanza del contributo dei lavoratori Immigrati regolari per mantenere in equilibrio il sistema previdenziale. Una conferma del saldo in attivo per le “casse” italiane arriva anche dallo studio della Fondazione Leone Moressa: i dati riferiti all’anno di imposta 2015, elaborati con due differenti metodi di calcolo, portano a un risultato positivo tra 2,1 e 2,8 miliardi di euro ...

Salute e moda : Ecco perché è necessario lavare scarpe e vestiti nuovi prima di indossarli : scarpe e abiti nuovi, con le loro sostanze di lavorazione, sono all’origine di molte allergie anche gravi: si stima che possano rappresentare più dell’11% delle allergie da contatto. E attraverso abiti e calzature spesso fabbricati in Paesi non Ue, la pelle può entrare in contatto anche con sostanze cancerogene. A lanciare l’allarme è l’Agenzia nazionale della sicurezza sanitaria (Anses) francese, che ha stilato un ...

Xylella : Ecco perché non è una bufala : Secondo un intervento ospitato sul blog di Beppe Grillo il batterio non causerebbe il disseccamento degli olivi. Ma esperti e scienziati, e lo stesso ministro leghista dell'agricoltura, lo smentiscono

Il futuro delle banche? Ecco perché serve una strategia di respiro lungo : ... ancora una volta, "gli Stati Uniti possono trovare il loro percorso verso una società aperta e umana che sfrutti le ricchezze che la nuova economia produrrà" e questo grazie alla capacità di far ...

Oprah Winfrey : «Ecco perché non mi candido alle presidenziali del 2020» : Oprah Winfrey non è fatta per i leoni da tastiera, i bulli e quant’altro possa derivare da un’ipotetica corsa alla presidenza. La regina della tv americana ha approfittato di una nuova intervista (a Vogue Uk) per allontanare i rumors che ormai da diversi mesi la vorrebbero tra i prossimi futuri sfidanti di Donald Trump. Le voci di una sua ipotetica candidatura erano infatti iniziate a circolare sui media americani a fine 2017. Prima ...

Thailandia - lezioni di nuoto ai ragazzi Non usciranno dalla grotta insieme | Mappa : Ecco perché è difficile uscire : Le autorità locali: chi è fisicamente meno debilitato e più capace in acqua potrà essere portato in salvo prima rispetto agli altri. Corsa contro il tempo per l’arrivo di forti piogge nel fine settimana

Cristiano Ronaldo - pazza idea Juve. Ecco perché si può fare - e perché no - : Sportivamente parlando, è un caso di sindrome di Stoccolma: la vittima che si innamora del 'carnefice'. Sì, la Juve starebbe provando l'impossibile per portare in bianconero Cristiano Ronaldo, il ...

Florentino - Neymar - Zidane e... il fisco : Ecco perché Ronaldo ha rotto col Real. Una scrittura privata aiuta la Juve : Le ragioni dell'addio del portoghese che mettono all'angolo il presidente Perez. E il procuratore di CR7 è dato in arrivo in Italia

Tom Cruise non vede la figlia Suri da 5 anni - Ecco perché : Tom Cruise , la star di Top Gun che ha fatto sognare intere generazioni, non vedrebbe la figlia Suri da 5 anni. Ovvero dal giorno del divorzio dall'ex moglie Katie Holmes . Ma come mai tanta distanza? ...

