Temptation Island | parla Filippo Bisciglia | fine riprese e ultime news

Temptation Island 2018/ Anticipazioni e news : "Ci sarà un ribaltone per una coppia" : Temptation Island 2018, Anticipazioni e news: ad una settimana dalla messa in onda della prima puntata, qual è la coppia che ha lasciato il programma? "Lei si è rivelata un'altra persona".(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 21:32:00 GMT)

Tutto può succedere 3 e la famiglia Ferraro allo scontro con Temptation Island 2018 : anticipazioni 9 luglio : La famiglia Ferraro si prepara a tornare in onda oggi, 2 luglio, su Rai1 con un nuovo doppio episodio di Tutto Può succedere 3 ma il successo di queste prime settimane potrebbero sparire proprio lunedì prossimo. La fiction si scontrerà presto con la nuova edizione di Temptation Island e a quel punto gli ascolti potrebbero non essere così alti come per le prime due puntate. Prima di scoprire cosa succederà nella prossima puntata di Tutto può ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ecco perché siamo a Temptation Island Vip : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser raccontano il motivo della loro assenza a “Temptation Island Vip”. La coppia in un’intervista al settimanale “Nuovo”, ha dichiarato che non parteciperà al reality, noto per mettere alla prova, con dei tentatori appunto, anche le coppie più solide. Cecilia e Ignazio, dopo essersi innamorati nella casa del Grande Fratello Vip, sono inseparabili e hanno detto di non aver alcuna intenzione di rischiare di ...

Temptation Island 2018 - anticipazioni : Maria De Filippi rivela le prime indiscrezioni : Ormai l’attesa è quasi finita. Temptation Island 2018 scalda i motori e la messa in onda è sempre più vicina. Lunedì 9 luglio infatti in prima serata su canale 5, Filippo Bisciglia ci trasporterà nella bellissima location di Santa Maria di Pula in Sardegna dove a breve si concluderanno le riprese del reality estivo dei sentimenti. Temptation Island 2018: anticipazioni di Maria De Filippi a Radio DeeJay Ma se il programma noi dobbiamo ancora ...

Temptation Island - una delle coppie ha già abbandonato il programma : La nuova edizione di Temptation Island sta per iniziare, la prima puntata infatti andrà in onda lunedì 9 luglio. Ma come sarà questa nuova edizione? Visto che le precedenti hanno fatto appassionare il ...

Anticipazioni Temptation Island - la De Filippi : 'subito una coppia al falò definitivo' : La nuova stagione di Temptation Island 2018 partirà subito con il botto. Le prime Anticipazioni sul reality show, che vedremo in onda da giovedì 9 luglio in tv, arrivano da parte di Maria De Filippi, autrice e produttrice anche di questa quinta edizione. La De Filippi, senza troppi giri di parole, ha confessato in diretta a Radio Deejay che nel corso della prima puntata ci sarà subito un primo confronto immediato per una delle sei coppie in gara ...

Temptation Island - le anticipazioni clamorose di Maria De Filippi : “una coppia al falò definitivo dopo tre giorni” : Maria De Filippi anticipa agli appassionati di Temptation Island il clamoroso colpo di scena dei primi giorni del reality: “una coppia ha già abbandonato” Temptation Island si appresta ad avere inizio. Dal 9 luglio potremo scoprire se le coppie protagoniste di questa sesta edizione del reality avranno resistito alle tentazioni presenti nella trasmissione. A dare le prime anticipazioni su quanto successo nel villaggio di Santa ...

UOMINI E DONNE/ Le vacanze di Gemma Galgani dopo la partecipazione a Temptation Island (Trono Over) : dopo il suo intervento a Temptation Island, la dama di UOMINI e DONNE Gemma Galgani si è diretta a Senigallia per trascorrere le vacanze insieme ad un'amica (Trono Over).(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 07:35:00 GMT)

Temptation Island - Maria De Filippi rivela : «Una coppia via già al primo falò» - Anticipazioni : Manca ancora una settimana all'inizio della nuova edizione di Temptation Island - in onda lunedì 9 luglio su canale 5 - e l'attesa si fa sempre più frenetica. Ad aspettare le coppie al falò con la ...

Temptation Island 2018/ Anticipazioni - l'annuncio di Maria De Filippi : una coppia lascia subito? : Temptation Island 2018, Anticipazioni e coppie: ben due sarebbero le coppie in crisi e pare che una fidanzata sia caduta tra le braccia di un tentatore. Le indiscrezioni(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 21:24:00 GMT)

Temptation Island - prima puntata : fidanzato chiede il falò di confronto! : Incredibile! Il reality show Temptation Island non è ancora iniziato, ma già si sa qualcosa di scoppiettante. A svelare qualche retroscena inedito è proprio Maria De Filippi. Sentite come descrive una coppia in particolare! Si sta per alzare il sipario della quinta edizione di Temptation Island e le coppie presenti sono pronte a regalare ai telespettatori dei gran colpi di scena! Come svelato in precedenza, ad approdare nel villaggio sardo ci ...