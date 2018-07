“Iniziamo bene!” La foto dall’ospedale Uomini e Donne | il tronista ha avuto un

caffeinamagazine

: stamattina sono andata a scuola in macchina e scendendo di casa mi sono resa conto di aver dimenticato la patente i… - sweetvnerari : stamattina sono andata a scuola in macchina e scendendo di casa mi sono resa conto di aver dimenticato la patente i… - knight_ndh : @Morales_ndh [ al fatto che* iniziamo bene - hungryforloove : Iniziamo bene la puntata.. #tvdla5 -

(Di lunedì 2 luglio 2018) Non è un periodo fortunato per alcuni dei protagonisti dei programmi che fanno capo a Maria De Filippi. Per motivi diversi, nelle ultime settimane sono finiti in ospedale tre ragazzi di Amici. Prima Marcello Sacchetta, poi Andreas Muller e infine Marco Carta, che proprio poche ore fa ha fatto sapere di essere uscito: “Signori e signore, in diretta dall’ospedale: niente, semplicemente, vado via!”. I fan possono tirare un sospiro di sollievo dopo la preoccupazione dei giorni scorsi, quando il cantante aveva postato unadal letto di una clinica milanese e spiegato, senza dare troppi dettagli: “Mi ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi del tutto ma state tranquilli, non mollerò la presa e tornerò più carico di prima. Non importa cosa ho, lasciamo la morbosità fuori dalla finestra di questa stanza”. Ora, invece, sono i fan di ...