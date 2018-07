Gli atleti dei Mondiali di quidditch sono il ritratto della diversità

Atletica - la 4x400 donne è una meraviGlia. E uno spot per l'Italia multirazziale : Sono quattro, regalano emozioni da tempo, hanno appena vinto l'oro nella 4x400 nei Giochi del Mediterraneo a Tarragona. Il quartetto con Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo e ...

Giochi del Mediterraneo – Atletica - Filippo Tortu regala la medaGlia d’oro alla 4×100 maschile : Filippo Tortu resiste al tentativo di rimonta del turco Ramil Guliyev e conquista il successo insieme a Federico Cattaneo, Eseosa Fausto Desalu e Davide Manenti in 38.49 Una serata finale ricca di medaglie per l’Italia dell’Atletica ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona, in Spagna. Nella sessione conclusiva della quarta giornata in pista, gli azzurri salgono altre otto volte sul podio con cinque ori, due argenti e un bronzo. Tre vittorie ...

Atletica : addio a Irena Szewinska - regina della velocità polacca con 7 medaGlie olimpiche : È stata anche l'unica nella storia della disciplina , uomini compresi, capace di detenere i record del mondo di 100, 200 e 400. Nel corso della carriera, tra il 1965 e il 1976, ne totalizzò dieci. ...

Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 : Sara Dossena incontenibile - oro schiacciante nella mezza maratona! Eyob Faniel argento tra Gli uomini! : Una fantastica mattinata per la selezione azzurra di Atletica ai Giochi del Mediterraneo 2018: Sara Dossena conquista la medaglia d’oro nella mezza maratona femminile, mentre in campo maschile arriva l’argento per Eyob Ghebrehiwet Faniel. Tra gli uomini si corre a ranghi compatti per la maggior parte della competizione. Ai 15km si crea un gruppo di sette atleti in testa, tra cui tutti e tre gli italiani che rimangono al passo. La ...

Atletica - Giochi del Mediterraneo : il nutrito bottino deGli italiani in Spagna : I risultati dei Giochi del Mediterraneo di Tarragona degli azzurri dell’Atletica in gara oggi Altre sei medaglie italiane nella terza giornata dell’Atletica ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona, in Spagna: quattro argenti e due bronzi, impreziositi anche oggi da prestazioni tecniche di valore. Nel triplo la 23enne Ottavia Cestonaro supera per la prima volta in carriera i 14 metri con vento regolare: secondo posto e 14,05 (+0.4) ...

Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 : vagonata di medaGlie per l'Italia. Desalu - Hooper - BoGliolo e Cestonaro d'argento : Fausto Eseosa Desalu conquista una preziosa medaglia d'argento sui 200 metri alle spalle del Campione del Mondo Ramil Guliyev: oggettivamente era il miglior risultato possibile. Il 24enne sale sul ...

Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 : vagonata di medaGlie per l’Italia. Desalu - Hooper - BoGliolo e Cestonaro d’argento : L’Italia fa incetta di medaglie nella terza giornata di gare per l’Atletica leggera ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Fausto Eseosa Desalu conquista una preziosa medaglia d’argento sui 200 metri alle spalle del Campione del Mondo Ramil Guliyev: oggettivamente era il miglior risultato possibile. Il 24enne sale sul secondo gradino del podio correndo ...

Vela - Giochi del Mediterraneo : quattro su otto atleti azzurri a medaGlia : quattro medaglie per l’Italia della Vela: oro per Mattia Camboni, argento per Silvia Zennaro, bronzo per Flavia Tartaglini e Matteo Evangelisti L’Italia della Vela rientra dalla VXIII edizione dei Giochi del Mediterraneo con ben quattro medaglie conquistate dagli otto atleti presenti. Mattia Camboni (GS Fiamme Azzurre) vince la medaglia d’oro e Matteo Evangelisiti (LNI Civitavecchia) quella di bronzo nell’RS:X maschile, Silvia ...

LIVE Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : un italiano in quasi tutte le finali - sarà incetta di medaGlie! : Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA dedicata alle competizioni di Atletica ai Giochi del Mediterraneo 2018. Una disciplina che ieri ha regalato ricchissime emozioni, tra cui il preziosissimo oro ottenuto da Davide Re nei 400m maschili e l’argento di Libania Grenot sulla stessa distanza. Oggi l’Italia ha la possibilità di raddoppiare il bottino maturato nella giornata precedente, con almeno un finalista in quasi tutte le ...