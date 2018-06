Colpo grosso in banca nel Napoletano | banda preleva bancomat con autocarro con gru

Parma scatenato - Faggiano punta al Colpo grosso : gli emiliani spingono per un bomber : Il Parma spinge con la Sampdoria per avere non solo Viviano e Silvestre, ma anche Fabio Quagliarella Parma scatenato sul mercato, il direttore sportivo Faggiano lavora con convinzione per rinforzare la rosa a disposizione di D’Aversa. Contatti continui con la Sampdoria non solo per Viviano e Silvestre, affari vicini alla conclusione, ma anche per Fabio Quagliarella, profilo che piace eccome alla società emiliana. LaPresse/Tano Pecoraro I ...