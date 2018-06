corrieredellosport

: RT @SiciliaBT: Ansa #news #Sicilia: Tennis: Estbourne, Cecchinato ai quarti - VinoCalcagno : RT @SiciliaBT: Ansa #news #Sicilia: Tennis: Estbourne, Cecchinato ai quarti -

(Di mercoledì 27 giugno 2018) ANSA, - ROMA, 27 GIU - Esordio positivo, direttamente al secondo turno, per Marcoal torneo di sui campi in erba di Eastbourne, in Gran Bretagna, ultimo appuntamento utile per rifinire la ...