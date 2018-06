Enzo Moavero Milanesi “Migranti? L’Europa rischia di sgretolarsi” La profezia del

Enzo Moavero Milanesi convoca l'ambasciatore francese sulla vicenda Aquarius : "A seguito delle dichiarazioni rilasciate ieri a Parigi sulla vicenda Aquarius , il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi , ha convoca to questa mattina alla Farnesina l'ambasciatore di Francia in Italia". Lo si legge in una nota della Farnesina.La nave Aquarius ha lasciato alle 21 di martedì la posizione dove si trovava da due giorni - 27 miglia a nord di Malta e 35 a sud della Sicilia - ed ...

Chi è Enzo Moavero Milanesi - il nuovo ministro degli Esteri del governo M5s-Lega : Enzo Moavero Milanesi è il ministro degli Esteri del nuovo governo M5s-Lega guidato da Giuseppe Conte. Moavero è già stato ministro in passato con due diversi governi: prima con Mario Monti e poi con Enrico Letta, in entrambi i casi con la delega agli Affari europei. Ha lavorato per anni nella Commissione europea e in altre istituzioni Ue ed è anche professore di diritto comunitario.Continua a leggere