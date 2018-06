Il Segreto va in onda su Rete 4 | nuova programmazione

MATURITA' 2018/ Seconda prova - versione di greco : il Segreto è nei primi 5 minuti : Domani tocca ai maturandi del liceo classico misurarsi con la versione di greco. Tutti i consigli utili per usare bene il tempo e tradurre senza errori. GIULIA REGOLIOSI(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 06:10:00 GMT)MATURITA' 2018/ Prima prova, tema di italiano: suggerimenti e strategia per non sbagliare, int. a L. MontecchiMATURITA' 2018/ Esame di Stato, prima prova: attenti ai dubbi di Italo Svevo, di L. Campagner

Jorge Lorenzo - GP Catalogna 2018 : “Il passaggio in Honda? Un Segreto ben custodito…ma dopo Le Mans era chiaro che la Ducati non mi voleva più” : dopo la splendida vittoria del Mugello e la notizia di pochi giorni dopo, nella quale annunciava l’addio alla Ducati e l’arrivo nel team Repsol Honda, Jorge Lorenzo è stato grande protagonista della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Catalogna 2018 della MotoGP. Il maiorchino ha spiegato, in primis, com’è andata la trattativa con la Honda. “Tutto è nato dopo il Gran Premio ...

Il Segreto/ Anticipazioni : oggi la soap non va in onda - ecco quando torna e le trame dei nuovi episodi : Il Segreto, le Anticipazioni per la fine della settimana: oggi la soap opera non va in onda, ecco quando torna e le trame dei nuovi episodi in onda su Canale 5 da domani pomeriggio.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 08:47:00 GMT)

Beautiful - Una Vita e Il Segreto domani - giovedì 14 giugno - non andranno in onda : Novità circa la popolarissima soap americana Beautiful. La soap giovedì 14 giugno 2018 non andrà in onda, vediamo il perché. Beautiful, giovedì 14 giugno non andrà in onda Il motivo è presto detto: i mondiali di calcio di Russia 2018. Canale 5, infatti, seguirà la cerimonia d’apertura del mondiale russo che avverrà proprio nell’orario in cui viene trasmessa la soap americana. La cerimonia di apertura dei mondiali 2018 aprirà i ...

Anticipazioni Il capitano Maria seconda e terza puntata : il Segreto shock Video : Ha debuttato in prime time su Raiuno la nuova fiction [Video] Il capitano Maria con protagonista la bellissima Vanessa Incontrada che a quanto pare ha subito conquistato l'interesse del pubblico. In queste ore infatti la prima puntata è stata molto apprezzata dal pubblico social che sta seguendo e commentando questo primo episodio sui social network. Nuovo successo per Vanessa Incontrada ne Il capitano Maria Insomma anche questa volta ...

Il Capitano Maria - trama seconda puntata : un Segreto inquietante : Anticipazioni Il Capitano Maria, seconda puntata: la medium Debutta stasera su Raiuno Il Capitano Maria, la fiction in 4 puntate con Vanessa Incontrada, Andrea Bosca, Carmine Buschini e Giorgio Pasotti. Cosa accadrà nella seconda puntata de Il Capitano Maria in onda lunedì 14 maggio? Maria Guerra (Vanessa Incontrada) è un Capitano dell’arma dei Carabinieri. Trasferitasi a Roma dalla Puglia dopo la morte del marito Guido avvenuta in ...

Il Segreto Anticipazioni : cosa accadrà nella seconda settimana del mese di maggio : Dolores punta alla Russia, i Dos Casas sono diretti in Cecoslovacchia, mentre Julieta - lasciata da Saul - parte per Salamanca.