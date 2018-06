Pausa di riflessione per le banche. Risale lo spread : Rallenta il settore bancario di Piazza Affari, complice la risalita dello spread , con gli investitori che tornano a preoccuparsi per i conti pubblici italiani e per gli attriti tra l'Italia e l'...

Belen è tornata single? La Rodriguez conferma la crisi con Iannone : “siamo in Pausa di riflessione” : Belen Rodriguez e Andrea Iannone in crisi? Arriva la conferma dell’argentina che si dedicherà tutta ai Mondiali di Russia 2018 Belen Rodriguez ed Andrea Iannone in crisi? È tutto vero, la conferma arriva tra le righe dell’intervista riservata alla showgirl argentina dal settimanale ‘Chi’, in cui è la stessa soubrette a rivelare la pausa di riflessione tra le ed il pilota. In correlazione alle foto che la immortalano ...

Pausa di riflessione : Roma, 28 apr. , AdnKronos, Pausa di riflessione istituzionale. Ad oltre 50 giorni dalle elezioni politiche l'Italia è ancora col fiato sospeso aspettando la nascita di un nuovo esecutivo. Nonostante l'...

Pausa di riflessione : Pausa di riflessione istituzionale. Ad oltre 50 giorni dalle elezioni politiche l'Italia è ancora col fiato sospeso aspettando la nascita di un nuovo esecutivo. Nonostante l'apertura mostrata dall'ala ...

Pausa di riflessione : Roma, 28 apr. (AdnKronos) – Pausa di riflessione istituzionale. Ad oltre 50 giorni dalle elezioni politiche l’Italia è ancora col fiato sospeso aspettando la nascita di un nuovo esecutivo. Nonostante l’apertura mostrata dall’ala ‘dialogante’ del Pd, l’accordo tra i dem ed i Cinque Stelle ancora non c’è. I pontieri stanno infatti cercando la formula per una mediazione: ok al tavolo con i 5 Stelle ma ...

Mattarella sarà il regista della Pausa di riflessione fino al 4 maggio : Il Presidente Sergio Mattarella sarà di fatto il vero regista di una pausa di riflessione decisiva. Il Quirinale, dopo i due