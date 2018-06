“Devastata” Scintille in tv | Maurizio Costanzo contro Belen Rodriguez Ahia! Il

caffeinamagazine

(Di giovedì 21 giugno 2018) Dopo l’ultima intervista rilasciata da, in cui la showgirl ha parlato delle cifre su cui si aggira il suo cachet,l’ha duramente attaccata. Il marito di Maria De Filippi non è nuovo a critiche rivolte allae questa volta lo ha fatto dalla sua rubrica sul settimanale ”Nuovo”. La showgirl argentina ha rivelato di guadagnare bene, “come un bravo calciatore”, e di permettersi dunque il lusso di poter scegliere i vari lavori che le vengono proposti. Affermazioni che il marito di Maria De Filippi ha trovato poco carine nei confronti del grande pubblico. “Credo non sia carino o elegante dichiarare di guadagnare tanto, al punto da potersi permettere il lusso di star fermi e non lavorare. – ha detto il conduttore – È ormai chiaro comeo la si ami o la si odi. È lei la prima a odiare le mezze misure. Dice ciò che ...