Rom | Sala | “Sgomberi a San Siro? Salvini sbaglia Quegli immobili sono della Regione”

MESTRE - GRAVE INCIDENTE SULLA RomEA : UN MORTO/ Ultime notizie - frontale sulla Salandra-Ferrandina : il bilancio : MESTRE, INCIDENTE gravissimo sulla ROMEA, Ultime notizie, un MORTO e 10 feriti gravi: tir piomba su tre auto. E' accaduto meno di un'ora all'altezza di una rotonda(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 13:59:00 GMT)

Salvini : «Chiesto dossier Rom - faremo un censimento. E sgomberi a Milano - parlerò con Beppe Sala» : Il ministro dell’Interno ha chiesto un dossier sui nomadi, gli irregolari andranno «espulsi» con accordi fra Stati. «I rom italiani purtroppo te li devi tenere a casa». Interventi nelle case popolari occupate di San Siro, via Gola, e Chiesa Rossa

RomA/ paziente ucciso da un colpo di pistola accidentale di un vigilante nell'altra sala : Tragedia a ROMA. G.R., un uomo di 69 anni ha perso la vita mentre si trovava in sala di attesa di uno studio medico in Viale Palmiro Togliatti 1640, nel quartiere di Colli Aniene. La vittima è stata raggiunta da un colpo accidentale di arma da fuoco esploso da F.M., una guardia giurata di 40 anni che si stava sottoponendo ad una visita per il rinnovo del porto d'armi nella stanza adiacente. La dinamica Sul posto, oltre ai carabinieri di ...

Stadio Roma - Sala : 'Finanziamenti Parnasi? Ricevuti nella massima trasparenza' : 'Tutto ciò che abbiamo fatto è trasparente e documentato. A Milano la politica non si fa condizionare'. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato del finanziamento ricevuto dalla famiglia ...

Stadio Roma - Sala : “Parnasi? L’ha mandato il Pd. Se avessi saputo che finanziava il mio concorrente avrei restituito i soldi” : “Io non mi ricordo di una telefonata con il signor Parnasi. L’ho visto due volte nella mia vita: la prima volta in campagna elettorale e nel momento in cui ho visto che finanziava sia me che il mio concorrente ho restituito i soldi. L’altra volta è stata per il progetto dello Stadio a Scalo Farini, quando noi gli abbiamo detto che non era realizzabile”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala sulla vicenda Parnasi, a ...

Stadio Roma - il sindaco Sala : “50mila euro da madre di Parnasi? Finanziamento veicolato dal Pd. Tutto rendicontato” : Il Finanziamento da 50mila euro ricevuto Maria Luisa Mangoni, moglie di Sandro Parnasi, in campagna elettorale? È’ stato “rendicontato” secondo le regole, Tutto è avvenuto nella “massima trasparenza”. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala si affida a facebook per replicare alle parole attribuite a Luca Parnasi da un’informativa dei carabinieri riportata dal Fatto Quotidiano in edicola. Secondo l’imprenditore arrestato ...

Stadio Roma - Sala : "Il finanziamento della moglie di Sandro Parnasi è regolare" : Il sindaco risponde all'articolo uscito oggi su il Fatto Quotidiano in cui l'imprenditore Luca Parnasi, finito ai domiciliari, rivendica in un'intercettazione un rapporto 'privilegiato' con lui

Luca Parnasi - la frase compRomettente su Beppe Sala : 'L'ho fatto eleggere io'. Il sindaco furioso : Luca Parnasi , l'imprenditore edile che secondo gli inquirenti era al centro di un sistema corruttivo, intesseva rapporti trasversali con la politica italiana da Nord a Sud. Non solo Capitale, non ...

Ex Roma Mido : 'Pesavo 150 kg - ho rischiato di morire'. Sul Mondiale : 'Salah fenomeno - vince il Brasile' : Trentasette chili persi, con ancora quindici da buttare giù: "Grazie a tutti quelli che mi hanno deriso e criticato" - aveva scritto Mido non molto tempo fa sul suo profilo Twitter. Perché la sua ...

Quando l’assessore di Milano disse no al corruttore Parnasi «Che figura noi Romani...»Video Chi è Maran - tra Pisapia e Sala : A Pierfrancesco Maran fu proposto l’acquisto di una casa. Lui rifiutò «sdegnato» L’intercettazione: «Che figura, sembravamo i romani nei film Quando vanno a Milano»

Quando l’assessore di Milano disse no al corruttore Parnasi «Che figura noi Romani...» Chi è Maran - tra Pisapia e Sala : A Pierfrancesco Maran fu proposto l’acquisto di una casa. Lui rifiutò «sdegnato» L’intercettazione: «Che figura, sembravamo i romani nei film Quando vanno a Milano»

Milano - furto a casa del sindaco Sala : già scarcerate le ladre Rom : Sono state scarcerate due delle tre componenti della banda, una delle quali minorenne, fermate due giorni fa dalla polizia con l'accusa di aver rubato nell' appartamento del sindaco di Milano, ...

