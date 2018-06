Numeri di maglia invertiti sbagliati in allenamento | lo stratagemma dei

huffingtonpost

(Di lunedì 18 giugno 2018) Spionaggio e tatticismi. Il mondiale è anche questo e l'ultima trovata dell'allenatore della Corea del Sud, rivelata in conferenza stampa, non fa eccezione: il ct Shin Tae-yong ha fatto indossaredi' durante gli allenamenti e le partite di preparazione, per confondere gli avversari in Coppa del Mondo.A partire dalla Svezia, contro la quale gli asiatici esordiranno alle 14 allo stadio di Niznij Novgorod: "Ho deliberatamente stravolto la numerazione e i ruoli di alcuni giocatori nelle ultime amichevoli pre-Mondiali contro Bosnia, Bolivia e Senegal - ha spiegato Shin Tae-yong - l'abbiamo fatto per mischiare le carte. Sapevo che veniva sempre una loro spia e allora ho pensato di confonderli ancor di più, visto che già in partenza gli europei fanno fatica a distinguere noi asiatici". Il tecnico ha anche precisato di aver usato questo trucchetto ...