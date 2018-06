Maran e la casa rifiutata | «Gli eroi sono altri | c’è tanta gente onesta | non solo io» Il

Inchiesta Tor di Valle - l'assessore milanese Maran e il "no" a una casa : "Deve essere la normalità" : Dalle intercettazioni sull'Inchiesta per la costruzione di un nuovo stadio, nella Capitale, emerge il netto rifiuto di Maran a un tentativo di corruzione

Stadio della Roma - l’assessore milanese Maran che rifiutò la casa da Parnasi : “Questa è e deve essere la normalità” : Gli emissari di Luca Parnasi si erano presentati nel suo ufficio convinti di riuscire ad addolcirlo, secondo l’accusa. Ma, lo raccontavano loro stessi, se n’erano tornati nella Capitale “come i Romani che vanno a Milano nei film”. Perché lui, Pierfrancesco Maran, assessore all’Urbanistica del Comune guidato da Beppe Sala, aveva risposto loro: “Qui non funziona così”. Adesso, a ventiquattr’ore dagli ...

Stadio Roma - l’assessore Maran rifiutò casa da Parnasi : “Abbiamo fatto la figura dei romani che vanno a Milano nei film” : Gli avevano offerto una casa per provare a inserirsi nelle trattative preliminari che avrebbero poi dovuto portare alla costruzione del nuovo Stadio del Milan. Lui, però, ha rifiutato in “maniera sdegnosa“. Non voleva “prendere per il culo” i suoi elettori, Pierfrancesco Maran, assessore all’Urbanistica del comune di Milano. Spunta anche questa vicenda nell’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma che oggi ha ...

Reggina - salta la prima testa : situazione delicata in casa aMaranto : La Reggina 1914 a seguito dei gravi fatti occorsi in occasione della gara Reggina-Casertana, preso atto del provvedimento irrogato dal Giudice Sportivo nei confronti del Sig. Salvatore Basile, per la riaffermazione del buon nome del club e alla salvaguardia della sua immagine, considerata l’impossibilità di proseguire il rapporto lavorativo, ha depositato, lo scorso 03 aprile 2018, al Collegio Arbitrale della Lega Pro, ricorso per risoluzione ...