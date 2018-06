Donnarumma resta al Milan Calciomercato | Mirabelli | Vogliamo tenere i migliori e

Raiola'Donnarumma resta al Milan a vita' : ANSA, NAPOLI, 28 MAG - "Donnarumma? Bisogna rispettare i tifosi, soprattutto i più intelligenti, quindi Gigi resta al Milan a vita". Lo ha detto con un sorriso Mino Raiola, procuratore del portiere ...

Raiola : "Donnarumma al Milan può restare a vita. Più facile che vadano via i cinesi" : Il Napoli ha fatto una scelta difficile e coraggiosa, perché Sarri ha dimostrato un calcio moderno e nuovo, apprezzato in tutto il mondo. Carlo è un usato senza rischi ma ha anche grandi stimoli ...

Fassone : 'Donnarumma spero decida di restare' : L'ad del Milan Marco Fassone ai microfoni di Radio Anch'io lo sport non perde le speranze di vedere ancora al Milan il suo portiere. ''L'importante - aggiunge Fassone - è che ci siano offerte congrue ...

La 'bomba' di mercato : Donnarumma lascia il Milan - ma resta in Serie A? Video : Rebus Donnarumma: può lasciare il Milan per restare in Italia? Il futuro di Donnarumma è sempre più un rebus, infatti su di lui ci sono i migliori club di tutta Europa, ma le trattative stentano a decollare. Nelle ultime ore il Paris Saint Germain, club maggiormente accreditato per acquistare Donnarumma, ha deciso di tentare l’assalto a Gianluigi Buffon, il quale ha dato l’addio alla Juventus e potrebbe iniziare una nuova avventura in Francia. ...

Buffon tentato dal Psg e Donnarumma resta al “palo” : La decisione di Gigi Buffon di lasciare la Juventus rischia di avere un effetto a catena su tutto il mercato dei portieri europeo. Il fatto di non chiudere con il calcio, candidandosi per un’altra avventura fuori dall’Italia, spariglia le carte in tavola rendendo la situazione davvero intricata. Se il Paris Saint-Germain era fino a questo momento il club più interessato a Donnarumma, con Buffon libero ecco che potrebbe cambiare tutto. Il ...