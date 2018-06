La Merkel si è accorta che sui migranti l' Italia è stata lasciata sola

agi

(Di lunedì 4 giugno 2018) Anche la Merkel se n'è: l'di fronte all'emergenza. In un'intervista all'edizione domenicale della Frankfurter Allgemeine Zeitung (Faz), la cancelliera tedesca ha riconosciuto che il tema delle migrazioni, la sicurezza alle frontiere esterne dell'Europa e una politica di asilo comune sono "la vera questione esistenziale dell'Ue". La stampana accoglie l'ammissione con un misto di scetticismo e sollievo. per il Fatto quotidiano, ad esempio, si tratta di un tentativo di offrire una sponda al governo giallo-blu e togliere argomenti alla Lega di Salvini e "un po' per mascherare l'obiettivo di mantenere lo status quo". Cosa ha detto la cancelliera La Merkel ha riconosciuto che "parte dell'insicurezza inha la sua ...