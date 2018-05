Gli studenti del Vann' Antò di Ragusa a lezione di artigianato

Sciopero Università - disagi per Gli studenti : Si parla già da tempo del nuovo Sciopero dei docenti e ricercatori di molte Università . Dopo lo Sciopero di settembre scorso ne è infatti stato indetto un altro per i mesi di giugno e luglio, facendo slittare con ogni probabilità gli appelli previsti in questi mesi. Gli studenti ovviamente non approvano. Sospendere lo Sciopero, una […] L'articolo Sciopero Università, disagi per gli studenti proviene da Scuolainforma.

Vienna Cammarota sulle orme di Goethe : accolta daGli studenti all’Istituto Guglielmo Marconi di Licata : “E’ per noi, un onore poter accogliere la guida ambientale Aigae, Vienna Cammarota. La sua idea di ripercorrere il viaggio di Goethe, proprio come lo fece lui ed a piedi, è metafora di valore e di prestigio per la nostra scuola e per la nostra terra di Sicilia. Una regione che è culla di culture antiche e moderne in un’ottica europea. L’obiettivo per le nuove generazioni deve essere quello di riportare la Sicilia al centro del mondo ...

Polizia presenta aGli studenti la nuova app : Il Vice Questore Nicodemo Liotti ha illustrato agli studenti gli aspetti tecnici e applicativi del nuovo strumento antibullismo e segnalazione spaccio

Gli studenti del 'Commerciale' di Francavilla ricordano Giovanni Calò a 48 anni dalla sua scomparsa : Giovanni Calò difese con coerenza, durante l'intero arco della sua lunga e intensa attività, la pedagogia come scienza autonoma e propose una organizzazione della scienza pedagogica comprendente la ...

"Competenze digitali per il futuro". Presentati giovedì' 24 a Perugia i progetti realizzati daGli studenti umbri con l'intelligenza ... : "Finalità del progetto è quello di arricchire i contesti formativi e contribuire al raggiungimento di obiettivi di apprendimento legati sia al cognitive computing e alla robotica intesa come scienza ...

Trani Progetto socio-culturale con Gli studenti della scuola media "Rocca"Bovio"Palumbo" : Il convegno intende far riflettere sulle prospettive del rapporto tra il mondo della scuola e quello tecnico-operativo della ricerca e del lavoro, nel settore dei Beni Culturali. Il Programma del ...

Insegnante precipita a scuola - l'affetto deGli studenti : 'Che spavento... Forza professore - a presto' : Livorno: choc per i ragazzi che erano in laboratorio, uno di loro stava andando sul ballatoio che ha ceduto perché faceva caldo

Impazza il tototema. Gli studenti scommettono su Moro e Pirandello : Luigi Pirandello, i 70 anni dalla Costituzione italiana, il quarantennale del delitto Moro. Sono le tracce più accreditate per il tema della maturità 2018. Almeno così la pensano i 3.500 maturandi che hanno partecipato al totoesame di Skuola.net, a quattro settimane dalla prima prova. Qualsiasi sia la domanda o l'ambito i ragazzi sembrano essere abbastanza d'accordo su massimo 3-4 opzioni. Con alcune ...

Firenze : il professor Conte al quirinale - Gli studenti : "Esame con gli assistenti" / VIDEO : Firenze, 23 maggio 2018 - Il professor Giuseppe Conte , che insegna all'università di Firenze , è al quirinale per l'incarico dal presidente Mattarella. Si è parlato molto in questi giorni del ...

«Se muoio in una sparatoria a scuola» - Gli studenti raccontano le proprie paure : «Se muoio in una sparatoria a scuola mia madre perderà un altro figlio e io non potrò aiutarla a stare meglio». A scriverlo è Darlene, studentessa americana che con l’hashtag #IfIDieInASchoolShooting ha raccontato cosa resterebbe dopo di lei, se venisse uccisa a scuola da una persona armata. Lo ha scritto alcuni giorni dopo la sparatoria avvenuta all’interno di un liceo di Santa Fe. Erano le 8 di mattina del 18 maggio quando uno ...

«Se muoio in una sparatoria a scuola» - Gli studenti raccontano le loro paure : «Se muoio in una sparatoria a scuola mia madre perderà un altro figlio e io non potrò aiutarla a stare meglio». A scriverlo è Darlene, studentessa americana che con l’hashtag #IfIDieInASchoolShooting ha raccontato cosa resterebbe dopo di lei, se venisse uccisa a scuola da una persona armata. Lo ha scritto alcuni giorni dopo la sparatoria avvenuta all’interno di un liceo di Santa Fe. Erano le 8 di mattina del 18 maggio quando uno ...

'Vite da teatranti' : Gli studenti del Crespi in scena al Sociale : Gli spettacoli proposti negli anni passati hanno prediletto le scene corali e coreografiche che potessero valorizzare l'espressione di ciascun ragazzo. I testi vengono adattati e rielaborati da pezzi ...

Falcone e Borsellino - il viaggio deGli studenti sulla Nave della legalità : “La mafia è meno teatrale - oggi agisce nell’ombra” : Migliaia di studenti sono salpati sulla Nave della legalità diretti a Palermo per commemorare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, a 26 anni dal loro assassinio. “Non vediamo più la teatralità e la violenza che l’ha contraddistinta, ma la mafia c’è, opera sottobanco nei settori legati all’economia” dicono. “Falcone e Borsellino ci insegnano che la giustizia va preservata”. L'articolo Falcone e ...

Lo Chef Heinz Beck incontra Gli studenti dell'Alberghiero : ... è un professionista, insignito di 3 stelle Michelin e 5 forchette Michelin, vive a Roma da 24 anni e, oltre al ristorante La Pergola di Roma, gestisce numerosi ristoranti in tutto il mondo con la ...