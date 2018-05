GF 15 | D’Urso replica a Striscia | “Abbiamo assunto un perito legale”

Nina Moric a Domenica Live/ “Vuole replicare ad alcune cose dette - è molto nervosa…” parola della D’Urso : Nina Moric ospite a Domenica Live con Barbara d'Urso: "Vuole replicare ad alcune cose dette, è molto nervosa…”, le parole della conduttrice durante il promo, cosa accadrà?(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 14:03:00 GMT)

Pomeriggio 5 - Barbara D’Urso replica al rap di Romina Power : Pomeriggio Cinque, la risposta di Barbara D’Urso all’esibizione di Romina Power Una vera e propria battaglia televisiva si è consumata il fine settimana appena passato tutto interna a Canale 5. Infatti sabato sera Maria De Filippi ha invitato alla settima puntata del serale di Amici Al Bano il quale ha duettato con la concorrente della squadra Bianca Emma. In occasione del suo compleanno, la signora Costanzo ha deciso di preparargli una ...

D’Urso a TvTalk : la conduttrice replica a tutte le critiche sul Grande Fratello : TvTalk, la D’Urso sul ritiro degli sponsor dal Grande Fratello 2018: “In altri reality sono successe cose più pesanti” Intervistata a TvTalk, Barbara D’Urso replica a tutte le accuse sul Grande Fratello 2018. La conduttrice si concede e risponde a Massimo Bernardini negli studi di Pomeriggio 5 e Domenica Live. Una delle prime questioni che […] L'articolo D’Urso a TvTalk: la conduttrice replica a tutte le ...

Barbara D’Urso replica alle accuse di trash sul GF : Barbara D'Urso Barbara D’Urso non cede. Anzi, contrattacca. E rispedisce al mittente le accuse di essere trash. In un’intervista al settimanale Oggi, la conduttrice del Grande Fratello ha commentato la firma di un “lunghissimo contratto anticipato” con Mediaset (“Cosa che nella nostra azienda è davvero fuori dal comune“) e non si è sottratta dal replicare a quanti – anche nelle ultimissime ore – ...

Barbara D’Urso replica alle accuse di trash sul GF : Barbara D'Urso -Barbara D’urso non cede. Anzi, contrattacca. E rispedisce al mittente le accuse di essere trash. In un’intervista al settimanale Oggi, la conduttrice del Grande Fratello ha commentato la firma di un “lunghissimo contratto anticipato” con Mediaset (“Cosa che nella nostra azienda è davvero fuori dal comune“) e non si è sottratta dal replicare a quanti – anche nelle ultimissime ore – ...

D’Urso commenta il rinnovo con Mediaset e replica su De Filippi e GF : Mediaset: Barbara D’Urso commenta il rinnovo del contratto “lunghissimo” e “anticipato” Intervistata da Oggi, Barbara D’Urso commenta il rinnovo del contratto con Mediaset. Al settimanale la conduttrice di Grande Fratello 2018 parla così del rapporto con l’azienda di Cologno Monzese che attualmente prevede “un lunghissimo contratto anticipato. Cosa che nella nostra azienda è davvero fuori ...

Federica Panicucci non vuole parlare del GF 15 di Barbara D’Urso? La replica : Federica Panicucci non vuole parlare del GF 15 di Barbara d’Urso? Su Instagram la conduttrice di Mattino 5 ha replicato alla news che la vedeva protagonista e che nelle ultime ore stava impazzando sul web. La rivalità fra le due conduttrici è nota a tutti. Più volte entrambe hanno cercato di smentirla, ma nessuno ha creduto alle loro parole. E’ noto che non corra buon sangue. La Panicucci ad esempio a Mattino 5 ha dimenticato di ...

Grande Fratello : Barbara D’Urso replica a chi lo definisce flop : Barbara d’Urso difende il GF dalle critiche Dopo l’esordio boom del debutto di questa nuova edizione del Grande Fratello, Barbara d’Urso ieri ha perso ascolti durante il secondo appuntamento con il reality. Il pubblico da casa sembra aver preferito il palinsesto offerto dalla Rai, premiando Montalbano. Sul web, alcuni utenti hanno già iniziato a gridare al flop, ma la bella conduttrice partenopea non ci sta e durante la ...

Barbara D’Urso a Verissimo replica alle persone che la criticano : Verissimo: Barbara d’Urso replica agli hater Silvia Toffanin ha da poco intervistato la giunonica conduttrice Barbara d’Urso. Quest’ultima, come tutti sapranno, tornerà a condurre la quindicesima edizione del Grande Fratello in onda a partire da Martedì 17 Aprile su Canale 5. La presentatrice di Pomeriggio 5 e di Domenica Live tornerà a presentare il padre di tutti i reality dopo ben 15 anni. E dalla Toffanin non ha nascosto di ...