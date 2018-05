Fanno causa all' UE per i cambiamenti climatici

Gas serra - famiglie Fanno causa all’Ue : “Target di riduzione sono inadeguati” : C’è chi vive sulle Alpi italiane, dove a causa dell’assenza di neve e ghiaccio vede minacciate proprietà e opportunità di lavoro legate magari ai servizi turistici e c’è chi abita in piccole isole al largo della costa tedesca del Mare del Nord, dove il pericolo arriva dall’innalzamento del livello del mare e dalle mareggiate che raggiungono aree più interne. Poi ci sono le famiglie delle aree meridionali di Francia e Portogallo, preoccupate per ...

Fanno causa al figlio 30enne che non vuole andarsene da casa e il giudice dà loro ragione : A trent'anni non voleva lasciare la casa dei genitori e per farlo andar via c'è voluta una sentenza del tribunale. Non succede in Italia, patria dei "

Regno Unito - i possessori di iPhone Fanno causa a Google : (Foto: Mashable) Lunedì 21 maggio Google è apparsa nell’aula di un tribunale del Regno Unito per contestare la causa per violazione della privacy presentata dal gruppo Google You Owe Use, un collettivo di 4,4 milioni di utenti iPhone secondo i quali, tra il mese di giugno 2011 e il mese di febbraio 2012, Big G avrebbe raccolto i loro dati personali, aggirando le impostazioni sulla privacy di Safari, a loro insaputa. Il collettivo chiede mille ...

ALLARME CREME SOLARI - Fanno MALE? / Causano carenza vitamina D : ma gli esperti rassicurano : ALLARME CREME SOLARI, la Società Italiana di Medicina Estetica sui problemi legati alla vitamina D mette in guardia dall'uso di alcune di queste che possono causare seri problemi.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 09:12:00 GMT)

Inquinamento - rivolta contro Trump : la California e altri 17 Stati gli Fanno causa : Inquinamento, rivolta contro Trump: la California e altri 17 Stati gli fanno causa Guida una coalizione di 18 Stati contro l’allentamento deivincoli Continua a leggere

Emissioni auto - 18 Stati americani guidati dalla California Fanno causa a Trump : Lo scontro era nell’aria, e adesso sta per deflagrare. In seguito all’ammorbidimento dei limiti alle Emissioni dei veicoli annunciato dall’agenzia per l’ambiente americana (Epa), in deroga alla road map più stringente fissata in precedenza da Barak Obama, 18 Stati americani guidati dalla “ribelle” California hanno deciso di fare causa all’amministrazione Trump. Coinvolta anche alla stessa EPA, che ...

Sottopagati - costretti a fare da babysitter e a togliergli la droga dalla faccia : bodyguard Fanno causa a Johnny Depp : Sfruttati, Sottopagati, costretti a fare da babysitter e a "togliergli la droga dalla faccia". Due guardie del corpo, Eugene Arreola e Miguel Sanchez, hanno fatto causa a Johnny Depp per il trattamento ricevuto tra l'aprile del 2016 e gennaio del 2018: i due affermano di essere stati privati anche del cibo e del riposo mentre erano impegnati a correre dietro all'attore e alla sua famiglia. "Spesso erano costretti a proteggere Depp da se stesso e ...

Corea nord : genitori studente Usa morto Fanno causa - torture : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Russiagate : Dem Fanno causa a Mosca : Il partito democratico ha presentato una causa multi milionaria alla corte federale di Manhattan contro il governo russo.

Russiagate : Dem Fanno causa a Mosca e a campagna Trump : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...