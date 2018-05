Gp Monaco | pole di Ricciardo davanti a Vettel

Formula1 - Daniel Ricciardo conquista la pole al Gp di Monaco - Sebastian Vettel secondo : Uno strepitoso Daniel Ricciardo conquista la pole position del Gran Premio di Monaco segnando il miglior tempo con 1'10'810. Sebastian Vettel è riuscito a rimanere in prima fila, ma ha dovuto ...

Monaco : superpole di Ricciardo - Vettel in prima fila : Niente eguaglia le qualifiche di Monaco e oggi se possibile sono state più spettacolari del solito, con Daniel Ricciardo che ha conquistato la pole con un giro stratosferico, 1.10.810, dopo aver chiuso davanti anche Q1 e Q2, oltre a tutte le sessioni di prove libere. Paradiso e inferno in Red Bull, con i piloti ai […] L'articolo Monaco: superpole di Ricciardo, Vettel in prima fila sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

F1 - QUALIFICHE GP Monaco 2018 : RICCIARDO POLE DA RECORD DAVANTI A VETTEL E HAMILTON : MONTECARLO, 26 MAGGIO 2018 F1, QUALIFICHE GP MONACO 2018 : Daniel RICCIARDO sbaraglia la concorrenza e si prende la seconda POLE in carriera nel principato di MONACO, firmando anche il nuovo RECORD della pista con un incredibile 1.10.810. VETTEL chiude secondo DAVANTI ad HAMILTON, Raikkonen e Bottas. Verstappen partirà ultimo a causa dei danni alla sua monoposto (distrutta in Q3) che gli hanno impedito di prendere parte alle QUALIFICHE. ...

