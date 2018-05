Wind offre Xiaomi Mi MIX 2 e Huawei P Smart a rate ad alcuni clienti

Wind Smart 5 Easy 15 offre minuti illimitati e 15 GB a soli 5 euro : Wind Smart 5 Easy 15 è una winback che può essere attivata nei negozi Wind solamente da coloro che hanno ricevuto l'SMS: include minuti illimitati di chiamate verso tutti e 15 GB di Internet a soli 5 euro al mese. L'articolo Wind Smart 5 Easy 15 offre minuti illimitati e 15 GB a soli 5 euro proviene da TuttoAndroid.

Wind Tre offre agli ex clienti Tre PLAY 30 e Tre ALL-IN Master 20 - ed ecco come attivare Play 9 Digital : Wind Tre offre agli ex clienti il ritorno presso l'operatore con Tre Play 30 e Tre ALL-IN Master 20, mentre ecco come attivare la nuova promozione Tre Play 9 Digital. L'articolo Wind Tre offre agli ex clienti Tre Play 30 e Tre ALL-IN Master 20, ed ecco come attivare Play 9 Digital proviene da TuttoAndroid.

Crowdfense offre 3 milioni di dollari a chi crea nuovi exploit per Android - iOS - macOS e Windows : Crowdfense è pronta ad offrire 3 milioni di dollari a chi è in grado di realizzare uno zero-day exploit per Android, iOS, macOS o Windows. Ecco i dettagli L'articolo Crowdfense offre 3 milioni di dollari a chi crea nuovi exploit per Android, iOS, macOS e Windows proviene da TuttoAndroid.

Wind offre All Inclusive Flash 30 Giga o Smart 7+ Double ad alcuni ex clienti : In questi giorni alcuni ex clienti Wind o Tre Italia sarannoinvitati attraverso un messaggio informativo ad attivare un'offerta loro dedicata entro il 25 aprile L'articolo Wind offre All Inclusive Flash 30 Giga o Smart 7+ Double ad alcuni ex clienti proviene da TuttoAndroid.

Wind offre chiamate illimitate e 20 Giga a 10 euro a chi proviene da TIM o da operatori virtuali : Last Minute Wind Smart 10 Easy 20 è il nome di un'interessante offerta che può essere attivata da chi proviene da TIM o da uno degli operatori virtuali L'articolo Wind offre chiamate illimitate e 20 Giga a 10 euro a chi proviene da TIM o da operatori virtuali proviene da TuttoAndroid.

Microsoft offre maggiore AI e qualità delle luci per i Game Developers di Windows 10 [Video] : Oggi al GDC (Game Developer Conference) Microsoft non è mancata e ha lanciato due importantissime novità che potrebbero portare il mondo dei videogiochi a un grosso passo avanti. Riprendendo infatti WinML, la piattaforma di Machine Learning per Windows che sarà lanciata con Redstone 4, Microsoft spera di migliorare nettamente la qualità delle AI nei giochi. Ma non solo, questi algoritmi intelligenti permetteranno anche un miglioramento di ...