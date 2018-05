Vela – Tempo variabile nella prima giornata di regate del 1° Mondiale GC32

Sarri-Napoli : la telenoVela continua. De Laurentiis : 'Il tempo è scaduto' : La telenovela continua. Il Napoli chiude il campionato al secondo posto e stabilisce il suo record di punti , 91, ma il futuro di Sarri "oscura" la vittoria per 2-1 contro il Crotone. A fine gara il ...

Monte e Paola - la riVelazione di Matteo : Gentili sapeva tutto da tempo : Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sono lasciati: Matteo Gentili lo sapeva da tempo Striscia la notizia porta a galla un clamoroso retroscena sulla rottura tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto. Una rottura che, a quanto pare, non ha sorpreso nessuno. O meglio Matteo Gentili, l’ex fidanzato di Madre Natura, che ha fatto […] L'articolo Monte e Paola, la rivelazione di Matteo: Gentili sapeva tutto da tempo proviene da Gossip e ...

Geordie Shore - Chloe Ferry : Sam Gowland ha sVelato quando le chiederà la mano e non manca molto tempo : Can't wait! The post Geordie Shore, Chloe Ferry: Sam Gowland ha svelato quando le chiederà la mano e non manca molto tempo appeared first on News Mtv Italia.

“Già due flirt”. Grande Fratello - Barbara D’Urso sVela subito tutto. Non si perde tempo nella Casa - ed ecco qua che già scoppia l’amore (e la passione). Chi sono i primi piccioncini : Inizio scoppiettante per questa nuova edizione del Grande Fratello Nip 2018. Durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso, che conduce entrambi i programmi, ne ha approfittato per fare una prima rivelazione su due concorrenti della Casa del Grande Fratello. Al secondo giorno nella Casa parte il primo gossip. La conduttrice di entrambi i popolari programmi di Canale 5 afferma che due tra i concorrenti avrebbero già messo ...

“Mentana è diventato nonno o papà…”. Quella strana foto. Ma dietro lo scatto tenerissimo (divenuto nel frattempo virale) si nasconde un’altra curiosa verità. Ed è proprio “Nonno Chicco” a riVelarla sui social. Chapeau - direttore! : Povero Enrico Mentana: è diventato nonno senza saperne nulla! Si far scherzare naturalmente, complice un “fake-scoop” pubblicato dal settimanale Chi. Il giornale, infatti, ha pubblicato una foto che ritrae il direttore del TG La7 intento a spingere una carrozzina. “Passeggiata con figlia e nipotino per il Direttore del Tgla7. Reduce dalla maratona elettorale di marzo, con una ventina di ore totali in diretta, il giornalista ...

"Fantasy" : sVelato il programma del Festival di circo contemporaneo - arte di strada e musica : Gli spettacoli e i corsi si terranno anche in caso di maltempo. I posti per corsi e gli spettacoli sotto al tendone sono limitati, è consigliato prenotare al: 338 9832476 Gli spettacoli sono adatti a ...

Maltempo - danni al Tribunale di Arezzo per il forte vento : si staccano 15 lamiere della “Vela” : Pioggia e vento hanno provocato il distacco di 15 lamiere che costituiscono la copertura della parte denominata Vela del Tribunale di Arezzo. Gia’ intervenuta un’impresa che ha provveduto al ripristino della copertura. Le lamiere originali, che con il vento sono state spazzate via, rischiando seriamente di colpire qualche passante, in buona parte sono state sostituite. All’interno le infiltrazioni d’acqua hanno creato ...

Basket - NBA : Tyronn Lue shock. Lascia fino a tempo indeterminato la panchina di CleVeland per problemi di salute : Un fulmine a ciel sereno ha colpito i Cleveland Cavaliers. La seconda forza NBA del 2017 dovrà fare a meno del proprio allenatore Tyronn Lue fino a tempo indeterminato a causa di problemi di salute. Queste le sue parole apparse in un comunicato della società: “Dopo aver consultato i nostri dottori e aver valutato con Koby (il g.m. dei Cavs Altman, ndr) cosa è meglio per la squadra, devo rinunciare ad allenare per il prossimo futuro e ...

Laura Pausini a Che tempo che fa sVela il segreto del “pelometro” e promette date in Sardegna (video) : Laura Pausini a Che tempo che fa rivela tutti i segreti reconditi di Fatti sentire. L'artista ha raggiunto Fabio Fazio per la consueta intervista dopo il rilascio del disco, avvenuto il 16 marzo scorso. La sua ospitata, molto attesa dai fan in studio e a casa, è iniziata con Non è detto. Il brano rappresenta il primo singolo estratto dal nuovo disco, con il ritorno in radio datato 26 gennaio 2018 (qui il video dell'esibizione). Raggiunta ...