Enel | e- distribuzione e Imprese Forestali Triveneto insieme per la sicurezza 2

sportfair

: qs mattina #enel #e-distribuzione sveglia, non c'è corrente salvavita: su contatore: morto (scheda corrosa da formi… - g_de_dionigi : qs mattina #enel #e-distribuzione sveglia, non c'è corrente salvavita: su contatore: morto (scheda corrosa da formi… -

(Di venerdì 25 maggio 2018) (AdnKronos) – (Adnkronos) – La giornata, che vede in programma l’intervento di una serie di esperti in materia, rappresenta anche una occasione per mettere a punto criteri di intervento condivisi, confrontarsi sulle migliori pratiche e valutare un percorso di ulteriori iniziative che pongano il binomio ambiente ‘al centro dei criteri di intervento e salvaguardia del territorio e degli impianti.“Lavorare nel rispetto dell’ambiente ‘ sottolinea Maurizio Iulita, responsabile della Zona di Belluno di e-– ponendo la massima attenzione alladelle persone, sviluppare e utilizzare tecnologie innovative finalizzate al miglioramento continuo della qualità del servizio e dell’eccellenza operativa, sono solo alcuni degli obiettivi su cui e per cui lavoriamo quotidianamente. Vogliamo infatti continuare ‘ ...