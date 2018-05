Brasile | Temer ordina a forze federali di sbloccare strade

Michel Temer - il presidente del Brasile - ha detto che non si candiderà alle prossime elezioni : Michel Temer, presidente del Brasile dall’estate 2016, ha detto che non si candiderà alle prossime elezioni, previste per ottobre 2018: ha detto che supporterà Henrique Meirelles, attuale ministro delle Finanze. Temer – diventato presidente dopo la destituzione di destituzione di Dilma Rousseff, The post Michel Temer, il presidente del Brasile, ha detto che non si candiderà alle prossime elezioni appeared first on Il Post.

Brasile, la first lady con l'animo da Baywatch: la moglie di Temer si getta nel lago per salvare il suo cane Il gesto eroico di Marcela nella residenza presidenziale. Secondo indiscrezioni la guardia del corpo…

Brasile - pm : Temer può estradare Battisti : 15.35 In un parere al Supremo Tribunale Federale, la procura generale brasiliana ha affermato che il presidente Temer può estradare Cesare Battisti e che "la decisione è esclusivamente del presidente della Repubblica". La procuratrice ha respinto la tesi della difesa dell'ex terrorista dei Proletari Amrati per il Comunismo(Pac), secondo cui il decreto con cui l'ex presidente Lula impedì l'estradizione non poteva essere modificato dall'attuale ...