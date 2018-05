Parla Simona Izzo | ' Vi spiego perché il Grande Fratello trash è perfetto così' ESCLUSIVO

Simona Ventura si sbilancia su Al Bano e Romina e Parla della Lecciso : Al Bano e Romina Power: “qualcosa oltre il sentimento.” parla la Ventura Dopo l’ospitata di Romina Power e Al Bano ad Amici e dopo l’ospitata di Loredana Lecciso a Domenica Live, Simona Ventura ha detto la sua sui suoi social, pubblicando una sua bellissima foto insieme alla coppia canora. La componente della commissione esterna del programma di Maria De Filippi, che ha assistito personalmente sabato al loro duetto in ...

Luigi Mario Favoloso / Simona Izzo e Malgioglio furiosi : "Impara a Parlare!" (Grande Fratello 2018) : Luigi Mario Favoloso rischia di abbandonare la casa del Grande Fratello 15: il ragazzo è in nomination e non gode della simpatia del pubblico da casa.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 22:54:00 GMT)

Grande Fratello 15 - bullismo contro Aida Nizar? Parla Simona Izzo : Le ultime vicende dalla Casa del Grande Fratello 15 contro l'ultima arrivata Aida Nizar hanno indignato i telespettatori, che chiedono provvedimenti e sanzioni nei confronti di quei concorrenti più violenti. La concorrente è stata fortemente offesa dal resto del gruppo: "Ti sfondo, sei ridicola, buffona, vattene a casa", "Quelle come te a Roma le bruciano", "Ti mettiamo una scopa su per il cu*o così inizi a pulire casa", "Quella è un ...

Simona Ventura Parla di Alessia Marcuzzi : “Mi piace tanto - ma…” : Alessia Marcuzzi “mi piace tantissimo”: Simona Ventura dice la sua L’Isola dei Famosi finirà questa sera. Si concluderà così un’edizione caratterizzata dalle polemiche: quella denominata canna-gate che ha visto coinvolti Eva Henger (la prima ad aver mosso delle accuse in diretta), Francesco Monte e tanti altri; il corna-gate che ha visto protagonisti prima Amaurys Perez e Cecilia Capriotti (totalmente smentita) e poi ...

Simona Ventura Parla di Bettarini e di Gerò al Maurizio Costanzo Show : Maurizio Costanzo Show: Simona Ventura parla della sofferenza per Bettarini Simona Ventura dopo l’intervista rilasciata al settimanale Oggi e dopo la conferenza stampa di Amici è stata anche ospite del Maurizio Costanzo Show dove, come piace al conduttore, ha parlato di ciò che le tocca veramente l’anima. La Ventura infatti, prima di ringraziare per la nuova collaborazione con Maria De Filippi, ha voluto rendere partecipi gli ...

Isola dei famosi 2018 - Simona Ventura Parla del canna-gate : Mancava solo lei, Simona Ventura. Dallo scoppio del canna-gate in molti sui social hanno invocato a gran nome l'arrivo di SuperSimo all'Isola dei famosi. "Se ci fosse stata lei...", commentavano in tanti. Ma la Ventura fino a questa settimana aveva scelto di non esporsi e non commentare quanto sta accadendo nella trasmissione di Canale5. Sul settimanale Oggi però la conduttrice risponde ad alcune domande che riguardano l'Isola e affronta ...

Canna-gate - Parla Simona Ventura : cosa pensa dell’Isola dei Famosi e di Alessia Marcuzzi : Isola dei Famosi, Simona Ventura commenta il Canna-gate: la sua opinione sul reality e su Alessia Marcuzzi cosa pensa Simona Ventura del Canna-gate e di questa edizione dell’Isola dei Famosi? Molti, in quest’ultimo periodo, si sono fatti questa domanda sui social. Il successo dell’Isola dei Famosi di oggi sicuramente è dovuto anche al lavoro fatto in […] L'articolo Canna-gate, parla Simona Ventura: cosa pensa ...