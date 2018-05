Francavilla al Mare | Filippone allo psichiatra | Mia vita cambiata 15 mesi fa

Francavilla al Mare : lancia figlia dal ponte e si suicida : 20.57 - Secondo quanto riferisce l'Ansa è morto il 49enne gettatosi dal viadotto sull'A14 dopo che avrebbe lanciato dallo stesso ponte la figlia della convivente, morta all'istante. Inutili i tentativi dei mediatori di far desistere l'uomo dal suo intento: dopo aver chiesto scusa e intimato ai vigili del fuoco di non aprire il telone gonfiabile si è lanciato nel vuoto.20.30 - Dopo oltre sei ore di trattative il padre che oggi avrebbe lanciato ...

Francavilla al Mare - uomo lancia la figlia dal viadotto della A14 poi si suicida : Francavilla AL Mare , CH, - Femminicidio conclusosi con il suicidio dell'assassino. Fausto Filippone , 49 anni, dirigente della Brioni, ha scavalcato il parapetto del viadotto dell'autostrada A14, all'...

Francavilla al Mare - uomo lancia figlia della convivente dal viadotto della A14 poi si suicida : Francavilla AL Mare , CH, - Doppio femminicidio conclusosi con il suicidio dell'assassino. Fausto Filippone , 49 anni, dirigente della Brioni, ha scavalcato il parapetto del viadotto dell'autostrada ...

Francavilla al Mare - le immagini dell'uomo in bilico sul cavalcavia della A14 : Minaccia di buttarsi nel vuoto da un viadotto dell'autostrada A14 a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti. L'uomo, ma non ci sono ancora conferme ufficiali, avrebbe lanciato dal cavalcavia la ...

Francavilla al Mare - uomo lancia figlia dal viadotto della A14 e minaccia di suicidarsi : Francavilla AL Mare , CH, - Momenti drammatici nei pressi di Francavilla al Mare , Chieti, dove un uomo ha lanciato una bambina dal ponte del viadotto dell'autostrada A14, all'altezza del km 390 in ...

Francavilla al Mare - uomo lancia figlia dal viadotto della A14 : Francavilla AL Mare , CH, - Momenti drammatici nei pressi di Francavilla al Mare , Chieti, dove un uomo ha lanciato una bambina dal ponte del viadotto dell'autostrada A14, all'altezza del km 390 in ...

Francavilla al Mare - lancia la figlia dal cavalcavia e minaccia il suicidio : Momenti drammatici a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, dove un uomo ha lanciato dal ponte del viadotto dell'autostrada A14 in contrada Vallemerlo la figlioletta. L'uomo a sua volta minaccia in questo momento di gettarsi nel vuoto, non consentendo ai soccorritori presenti in zona di intervenire.Al momento non ci sono conferme ufficiali sulle condizioni della bambina. Sul posto ci sono carabinieri, sanitari del 118 e vigili del ...

Francavilla al Mare. Uomo lancia la figlia in A14 e minaccia il suicidio : Domenica pomeriggio drammatica a Francavilla al Mare (Chieti) . Un Uomo ha lanciato la figlioletta dal ponte del viadotto dell’autostrada

Francavilla al Mare - lancia la figlia da un ponte sull'autostrada A14 e minaccia il suicidio : Francavilla AL Mare - Momenti drammatici a Francavilla al Mare (Chieti) dove un uomo ha lanciato dal ponte del viadotto dell'autostrada A14 in contrada Vallemerlo (Chieti) la figlioletta....

Francavilla al mare - lancia la figlioletta da un ponte sull'autostrada : ora minaccia di uccidersi : Momenti drammatici a Francavilla al mare (Chieti) dove un uomo ha lanciato dal ponte del viadotto dell'autostrada A14 in contrada Vallemerlo (Chieti) la figlioletta. L'uomo a sua volta...

Francavilla al Mare - uomo lancia la figlia dal viadotto della A14 : Francavilla AL Mare , CH, - Momenti drammatici a Francavilla al Mare , Chieti, dove un uomo ha lanciato dal ponte del viadotto dell'autostrada A14 in contrada Vallemerlo , Chieti, la figlioletta. L'...

Francavilla al Mare - uomo lancia la figlia dal viadotto della A14 : Non si hanno notizie sulle condizioni di salute della bambina. L'autore del gesto minaccia di gettarsi a sua volta

Francavilla al mare - lancia la figlioletta da un ponte sull'autostrada : ora minaccia di uccidersi : Momenti drammatici a Francavilla al mare (Chieti) dove un uomo ha lanciato dal ponte del viadotto dell'autostrada A14 in contrada Vallemerlo (Chieti) la figlioletta. L'uomo a sua volta...

Tassa di soggiorno a Francavilla al Mare : le critiche di Confartigianato : “Una vera e propria follia l’istituzione della Tassa di soggiorno a Francavilla al Mare. In un momento difficilissimo dell’economia, con