Salvini e Di Maio indicano Conte come premier | Mattarella convoca Fico e Casellati

E' Giuseppe Conte il premier che Di Maio e Salvini hanno proposto a Mattarella : È Giuseppe Conte il futuro presidente del Consiglio italiano. Il nome dell’avvocato e professore di diritto privato ha messo d’accordo sia Luigi di Maio che Matteo Salvini che nel pomeriggio hanno fatto il suo nome al presidente Sergio Mattarella. Nato a Volturara Appula (Foggia) 54 anni fa, Conte vive a Roma dove esercita la professione di avvocato e di docente di diritto privato all’università ...

Governo Lega-M5S<br>Di Maio : "Sarà esecutivo politico"<br>Salvini : "Squadra pronta - UE non si preoccupi" : 18.39 - Terminato l’incontro della delegazione leghista con il presidente Mattarella, Matteo Salvini ha dichiarato quanto segue davanti ai giornalisti: “Siamo pronti a partire. Nessuno ha niente da temere. Ovviamente vogliamo un Governo che, come abbiamo proposto agli italiani in campagna elettorale metta l’interesse degli italiani al centro. Siamo pronti - ha proseguito il leader del Carroccio - , fatto nome e squadra chiara. All’estero non ...

Di Maio : «Conte premier politico. L'Europa ci critica? Fateci iniziare». Salvini : «Rispetteremo vincoli» : Giuseppe Conte è il premier indicato dai leader di M5S e Lega Luigi Di Maio e Matteo Salvini al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. «Sarà un premier politico di...

Totoministri : Salvini e Di Maio sicuri - ballano Savona all'Economia e Massolo agli Esteri. Tutti i nomi : Se il Quirinale non avrà nulla da eccepire – così come sembra – la casella apicale del nuovo governo è stata definita. Sarà Giuseppe Conte, professore amministrativista con una cattedra a Firenze, a presiedere il prossimo consiglio dei Ministri. Un primo inter pares in quota Movimento 5 stelle. Un profilo morbido, tuttavia, un tecnico già indicato nel fantagoverno pre elettorale dei pentastellati. ...

Governo : Boccia - destino quotidiano Conte in mano Salvini-Di Maio : Roma, 21 mag . (AdnKronos) – “Se il nome del Presidente del Consiglio sarà quello di Giuseppe Conte, così come circola in queste ore, gli faremo un grosso in bocca al lupo e gli augureremo, come è giusto che sia, buon lavoro. Da parte del Pd ci sarà un’opposizione rigorosa, puntuale, sempre sui Contenuti”. Lo ha detto Francesco Boccia, capogruppo Pd in commissione speciale alla Camera, intervenendo a Barletta ...

Di Maio : "Conte angelo custode del M5s - io e Salvini in squadra di governo" : "Conte ci ha sempre aiutato, è stato un angelo custode nei momenti più importanti del Movimento 5 stelle". Lo ha detto il capo politico del M5s Luigi Di Maio ai parlamentari pentastellati...

Governo - Di Maio-Salvini : 'Conte è il nostro premier. Nessuno ha nulla da temere' : Al centro, la definizione della squadra di Governo dove emerge il nodo del ministero dell'Economia. Il nome sul quale M5S e Lega avrebbero trovato una convergenza è quello dell'ex ministro del ...

Contratto - a Palermo M5s si spacca su migranti. Consigliere contro capogruppo : ‘Io in linea con Salvini-Di Maio. Tu no’ : Entrambi sono contrari all’apertura di un hotspot per migranti nel quartiere popolare dello Zen. Ma lo sono in modo concettualmente diverso. La posizione sull’immigrazione del Movimento 5 stelle divide i consiglieri comunale di Palermo. Da una parte c’è l’ex candidato sindaco alle amministrative dello scorso anno, Ugo Forello, dall’altra Igor Gelarda, suo sfidante alle primarie. Il primo è il fondatore di ...

Salvini e Di Maio indicano Conte come premier : Mattarella convoca Fico e Casellati : È Giuseppe Conte il nome indicato da Luigi Di Maio al capo dello Stato Sergio Mattarella come premier del "...

