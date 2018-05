Lancia la figlia dal viadotto e si uccide | il video choc del salto nel vuoto di Filippone

Abruzzo : Lancia la figlia dal cavalcavia - poi la segue : È successo domenica 20 maggio, un uomo ha lanciato la figlia di dieci anni da un viadotto, un volo di quaranta metri . I testimoni riferiscono che la figlia è caduta senza lanciare neanche un grido, come se fosse già addormentata. Le indagini non escludono che il padre le abbai somministrato un sonnifero prima di spingerla. Dopo ore ad urlare scuse, l’uomo si è gettato nel vuoto lungo le strade del fondovalle di Alento (Abruzzo). La tragedia ...

Francavilla - Lancia la figlia dall'A14 e si suicida. "Non soffriva di problemi psichici" : Restano ancora sconosciuti i motivi del folle gesto compiuto da Fausto Filippone. I vicini: "famiglia perbene". Sgomento e lacrime nella scuola della piccola

Chieti - Lancia la figlia da un ponte dell'A14 e si suicida : chi era Fausto Filippone : Era stato lo stesso Filippone a lasciare la moglie, insegnante in un liceo scientifico di Pescara, al Pronto soccorso. Dopo aver indicato false generalità , ha portato via con sé la figlioletta, ...

Francavilla al Mare : Lancia figlia dal ponte e si suicida : 20.57 - Secondo quanto riferisce l'Ansa è morto il 49enne gettatosi dal viadotto sull'A14 dopo che avrebbe lanciato dallo stesso ponte la figlia della convivente, morta all'istante. Inutili i tentativi dei mediatori di far desistere l'uomo dal suo intento: dopo aver chiesto scusa e intimato ai vigili del fuoco di non aprire il telone gonfiabile si è lanciato nel vuoto.20.30 - Dopo oltre sei ore di trattative il padre che oggi avrebbe lanciato ...

Lancia figlia da ponte A14 e dopo 6 ore si butta lui - la moglie morta dopo la caduta dal balcone : Chieti - Momenti drammatici a Francavilla al Mare (Chieti) dove un uomo ha Lanciato dal ponte del viadotto dell'autostrada A14 una bimba e minaccia di gettarsi nel vuoto, non consentendo ai soccorritori presenti in zona di intervenire. La bimba, secondo quanto contratato dai medici legali, è morta sul colpo. "Scusa scusa", ha ripetuto più di una volta l'uomo e le urla, si sono sentite dall'alto fino a trenta ...

