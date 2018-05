Astronomia | ecco la classifica dei mondi più ricchi d’acqua del Sistema Solare | la Terra

Astronomia : ecco il destino del Sole : E’ stato ricostruito in un simulazione il destino del Sole: dopo che la nostra stella si sara’ trasformata in una gigante rossa, ingoiando i pianeti piu’ vicini, Terra compresa, diventera’ una nebulosa planetaria, ovvero quell’involucro incandescente di gas in espansione che una stella espelle quando giunge alla fase finale della sua vita. E’ quanto risulta da uno studio pubblicato su Nature Astronomy, ...

Astronomia : ecco cosa ci riserva il cielo del mese di Maggio 2018 : Nuovo mese di eventi astronomici: ecco cosa ci riserva Maggio 2018, il quinto mese dell’anno in base al calendario gregoriano e il terzo della primavera nell’emisfero boreale (dell’autunno nell’emisfero australe). Il Sole si trova nella costellazione dell’Ariete fino al 14, poi passa nella costellazione del Toro. La durata del giorno aumenta di circa un’ora dall’inizio del mese. La Luna sarà in fase di ...

Astronomia : ecco come si sono formate le lune di Marte : come si sono formate Phobos e Deimos? L’origine delle piccole lune del Pianeta Rosso è stata dibattuta per decenni. Un nuovo studio condotto dagli scienziati del Southwest Research Institute suggerisce che i due satelliti siano nati probabilmente da un impatto violento tra proto-Marte e un oggetto dalle dimensioni simili a quelle di un pianeta nano. Il modello – spiega Global Science – prevede anche che le due lune derivino ...

Astronomia : ecco perché la NASA invierà una sonda spaziale su un asteroide chiamato “Psyche” : Una missione ambiziosa verso “un mondo fatto di metallo” aiuterà gli scienziati a comprendere meglio come si sono evoluti la Terra e altri pianeti rocciosi, secondo un nuovo video del Goddard Space Flight Center della NASA. La missione Psyche partirà dalla Terra nel 2022. Secondo i piani, la sonda prenderà velocità con un sorvolo di Marte e arriverà all’asteroide Psyche all’inizio del 2026. Le osservazioni dalla Terra suggeriscono che ...

Astronomia : ecco perché la vita extraterrestre potrebbe essere molto più improbabile di quanto si creda : Il fosforo è un elemento essenziale per la vita, ma la quantità necessaria per formare la vita sulla Terra potrebbe essere stata solo una questione di fortuna, secondo un nuovo studio. Le nuove osservazioni della Nebulosa Granchio – i residui dell’esplosione della Supernova 1054 – suggeriscono che l’abbondanza e la distribuzione del fosforo nella Via Lattea potrebbero essere più casuali di quanto gli scienziati pensassero in precedenza. Di ...

Astronomia : 10 anni e assai irrequieto - ecco il baby getto della radiogalassia 3C 84 : Ha una crescita impetuosa e sin dai suoi primi “vagiti”, captati nella banda radio nel 2003, ha catalizzato l’attenzione dagli astronomi. Oggi un gruppo di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), all’interno di una vasta collaborazione internazionale, ha ottenuto immagini di alta qualità e dettaglio del giovane getto relativistico proveniente dalla sorgente radio nota con la sigla 3C 84, grazie a osservazioni combinate con ...

Astronomia : un’eco luminosa - ecco due galassie all’inizio del processo di fusione : Quest’immagine unica dal telescopio VST (VLT Survey Telescope) di ESO svela due galassie all’inizio del processo di fusione. Le interazioni tra le due hanno creato un effetto raro chiamato eco luminosa, dove la luce è riflessa dal materiale all’interno di ciascun galassia. Essa è l’analogo dell’eco acustica, dove il suono riflesso arriva all’ascoltatore con un certo ritardo dopo il suono diretto. Essa è il primo caso di un’eco luminosa osservata ...

Astronomia : ecco cosa ci riserva il cielo del mese di Aprile 2018 : Nuovo mese di osservazioni astronomiche: ecco cosa ci riserva Aprile 2018, il quarto mese dell’anno in base al calendario gregoriano e il secondo della primavera nell’emisfero boreale (dell’autunno nell’emisfero australe). Il Sole si trova nella costellazione dei Pesci fino al 19 Aprile, per poi passare nella costellazione dell’Ariete. La durata del giorno aumenta di 1 ora e 20 minuti circa dall’inizio del ...

Astronomia : ecco come cambia il sole durante un ciclo magnetico di 22 anni : Oltre i miliardi di stelle nella Via Lattea, ce n’è una in particolare, che orbita a 25.000 anni luce dal nucleo galattico, che influenza la Terra giorno dopo giorno, ogni momento. Parliamo, naturalmente, del sole. Mentre il ciclo di attività del sole è stato tracciato per circa due secoli e mezzo, ora l’uso di telescopi spaziali offre una nuova e unica prospettiva della nostra stella più vicina. Il Solar and Heliospheric Observatory (SOHO), una ...

Astronomia - gli esopianeti di TRAPPIST-1 potrebbero avere troppa acqua per ospitare la vita : ecco i risultati di un nuovo studio : I 7 pianeti rocciosi che orbitano la stella TRAPPIST-1 hanno molta acqua, forse anche troppa per poter ospitare la vita, secondo un nuovo studio della School of Earth and Space Exploration dell’Arizona State University. Tutti i mondi di TRAPPIST-1 probabilmente hanno acqua per centinaia degli oceani terrestri sulle loro superfici e quelli più umidi possono avere una quantità oltre 1.000 volte maggiore rispetto al nostro pianeta. Stranamente, ...

Astronomia - il mistero del primo visitatore interstellare ‘Oumuamua si infittisce : ecco i risultati di un nuovo studio : Il primo visitatore interstellare conosciuto del nostro sistema solare probabilmente è più alieno di quanto si immaginasse in precedenza, secondo un nuovo studio. ‘Oumuamua significa “esploratore” in Hawaiano: l’oggetto è stato, infatti, scoperto dai ricercatori utilizzando il Panoramic Survey Telescope e il Rapid Response System (Pan-STARRS), presso l’Haleakala Observatory nell’isola di Maui, Hawaii. Il misterioso oggetto a forma di ago ...

