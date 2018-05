Salvini e Di Maio hanno trovato un accordo sul presidente del Consiglio

Governo - vertice segreto di due ore tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio : 'C'è il premier - noi ministri' : Matteo Salvini e Luigi Di Maio potrebbero far parte del prossimo Governo sostenuto da Lega e M5s. Dopo il faccia a faccia di oggi a Roma tra i due leader, entrambi si sono dichiarati 'disponibili' a ...

Governo - vertice Salvini-Di Maio “decisi premier e ministri”/ Accordo M5s - leader Lega : “spero in nessun veto” : Governo Lega-M5S, chi sarà il premier? Entro 24 ore il nome, Di Maio e Salvini pronti ad andare al Colle per ottenere l'approvazione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 16:25:00 GMT)

**Governo : Salvini - io e Di Maio ministri? Siamo disponibili** : Roma, 20 mag. (AdnKronos) – "Siamo disponibili". Matteo Salvini risponde così a Fiumicino a chi gli chiede se, insieme a Luigi Di Maio, potrebbe far parte della squadra di governo.

Governo : Salvini - premier né io né Di Maio - soddisfa entrambi : Roma, 20 mag. (AdnKronos) – "Non saremo ne' io ne' Di Maio" ma la scelta fatta "soddisfa entrambi". Lo ha detto Matteo Salvini a Fiumicino a proposito della personalità che verrà indicata come presidente del Consiglio.

Governo - Salvini incontra Di Maio : "Chiuso accordo su premier e squadra di governo" : ... della precarietà e dell'immigrazione: prima gli italiani!" aveva scritto su su Twitter il segretario della Lega Matteo Salvini, replicando al ministro dell'Economia francese Le Maire. Il ministro ...

Faccia a faccia tra Salvini e Di Maio 'Abbiamo chiuso su premier e squadra di governo' : ... prima gli italiani! - Matteo Salvini , @matteoSalvinimi, 20 maggio 2018 A ridosso dell'incontro, Salvini è intervenuto via Twitter per replicare alle parole del ministro dell'Economia francese Bruno ...

Salvini e Di Maio hanno deciso i nomi del premier e della squadra di governo : Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno deciso il nome del premier e dei ministri nella squadra di governo. "Per correttezza" ha detto Matteo Salvini, "saranno comunicati prima al Quirinale". Il leader della Lega e il capo politico di M5s si sono incontrati stamattina a Roma per un faccia a faccia di circa due ore, dalle 11 fino alle 13 in un luogo che viene definito 'privato', lontano da giornalisti e ...

Governo - ore decisive : nodo premier - tra Salvini e Di Maio nuovo vertice : Un nuovo incontro sI è tenuto in tarda mattinata tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. L'obiettivo è ben chiaro: decidere il nome del primo ministro, ultimo ostacolo alla nascita del...

Tra Salvini e Di Maio 2 ore di faccia a faccia : Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono incontrati stamattina. Il capo politico M5s e il leader della Lega hanno avuto un faccia a faccia di circa due ore, dalle 11 fino alle 13. Lo apprende l'Agi da ...

Governo M5S-Lega : riunione tra Di Maio e Salvini sul Premier : Domenica 20 maggio 2018 - Mentre nelle piazze italiane iscritti e attivisti di MoVimento 5 Stelle e Lega spiegano il contratto di Governo, questa mattina i leader delle due forze politiche si sono incontrati a Roma. La riunione tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini è durata poco più di un'ora e molto probabilmente hanno discusso del Premier e della squadra di Governo. I due leader sono in contatto telefonico costante. Gli elettori del M5S dicono ...

Salvini-Di Maio - nuovo faccia a faccia : Roma, 20 mag. (AdnKronos) – Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono visti questa mattina. Un incontro, viene riferito, per fare il punto sul nodo della premiership. Queste sono infatti le ultime ore per trovare la condivisione del nome del premier prima di andare a riferire domani da Mattarella. Intanto si mettono insieme le frasi che Salvini e Di Maio usano per l’identikit del prossimo premier: “Una figura che vada bene a ...

