Milano | il Comune registra il figlio di due mamme Sala | “Avanti coi diritti” Morelli

Il Comune di Milano apre le porte ai bambini con due mamme : Corinna Marrone Lisignoli, publisher director di un sito web, ha fatto recapitare in questi giorni una lettera indirizzata alla rubrica del Fatto Quotidiano gestita da Selvaggia Lucarelli. Il figlio di due madri Nella lettera, la donna racconta di come sta portando avanti la sua battaglia con il Comune di Milano e con varie associazioni al fine di vedersi riconosciuta la patria potestà – quindi vedersi registrare all'Anagrafe comunale come mamma ...

Milano - Patera : "Stop pettegolezzi - sarò sindaco Basiglio per dare svolta a Comune" : "C'è un giornale che ha fatto, e continua a fare, la sua fortuna su Berlusconi e tira fuori ciclicamente storie, intrecci e pettegolezzi. Sono appunto pettegolezzi e tali restano per me". Non ci sta ...

Milano : sviluppo urbanistico - Comune presenta obiettivi Milano 2030 : Milano, 15 mag. (AdnKronos) – Come sarà la Milano del 2030? Quali sfide dovrà affrontare nei prossimi anni? In che modo dovrà essere indirizzato lo sviluppo urbanistico, coniugandolo con le esigenze di mobilità, ambiente, housing, socialità, inclusione e valorizzazione dello spazio pubblico?Se ne parlerà alla Triennale di Milano nel corso di tre incontri pubblici, introdotti e conclusi dagli interventi del sindaco Giuseppe Sala e ...

Milano : Guzzetti - istituzioni devono collaborare per il bene comune : Milano, 15 mag. (AdnKronos) – “Le istituzioni devono collaborare per il bene comune. Per noi essere a fianco delle istituzioni della città è una prerogativa che, da un lato, si manifesta certamente in modo concreto con l’apporto economico ai progetti, ma non è solo questo l’aspetto che domina la relazione, bensì la comunione di intenti: la coesione sociale è l’obiettivo, far sì che chi vive nelle nostre comunità si ...

Milano - Comune-Regione : patto sulle case popolari e M5 fino a Monza : Un fondo comune per la manutenzione delle case popolari - quelle dell'Aler come quelle del Comune gestite da Mm -, un'azione di pressing sul governo per i 700 milioni di euro da mettere per allungare ...

Vittime e colpevoli : la giustizia riparativa del Comune di Milano : Si terrà questo mercoledì, 16 aprile, nella Sala Conferenze di Palazzo Reale il convegno “La giustizia riparativa nelle politiche educative

Milano - è la volta buona per il Leoncavallo. Sala : “Trattativa in corso - dal Comune sì all’accordo” : La trattativa c’è ed è in corso tra Comune di Milano, prefettura e famiglia Cabassi. Nell’aprile del 2015 ci aveva provato Giuliano Pisapia, ma la maggioranza di centrosinistra a Palazzo Marino si era spaccata e la delibera per regolarizzare il Leoncavallo, lo storico centro sociale di Milano in via Watteau dal 1994, era stata stracciata. Ora è il turno dell’amministrazione guidata da Giuseppe Sala, regista, insieme al ...

Mafia - il gup : “Tentacoli clan arrivavano fino a Lidl e vigilantes del tribunale di Milano. E lambivano anche il comune” : Erano riusciti “a inserirsi nel mondo imprenditoriale lombardo e nazionale, ottenendo contratti di appalti di rilevante valore economico e spessore simbolico”. Ma anche ad “allungare i tentacoli fino a lambire i vertici dell’amministrazione comunale meneghina”. Sono le parole utilizzate dal gup Giusy Barbara per motivare le condanne inflitte ai fratelli Alessandro e Nicola Fazio, a Luigi Alecci, Emanuele Micelotta e ...

Milano - l'agenzia turismo è un rebus. In Comune i «guru» londinesi : L'ultimo incontro risale a circa un mese fa, quando i dirigenti di London & Partners, l'agenzia di turismo e marketing pubblico-privata che promuove la City, hanno varcato il portone di Palazzo Marino ...

Lavoro : Comune Milano vara piano da 388 assunzioni (2) : (AdnKronos) - I profili maggiormente richiesti sono quelli amministrativi e tecnici, provenienti dalle graduatorie dei concorsi appena conclusi, che hanno contato oltre 50.000 partecipanti. Novità giungono anche sul fronte delle misure di valorizzazione del personale precario grazie alla stabilizzaz