Rent2go | nasce una nuova azienda italiana di noleggio a lungo termine

(Di venerdì 18 maggio 2018) Un recente sondaggio realizzato da Quintegia ha evidenziato come metà degli automobilisti italiani sia interessata, in luogo delle formule tradizionali, a quella del. Che non a caso, ultimamente, trova sempre più proseliti anche tra gli utenti privati oltre che tra le aziende. Il grandi player internazionali del settore hanno quasi sempre alle spalle gruppi bancari che li supportano (un esempio su tutti è ALD, di proprietà dei francesi di Société Générale). Un schema che ora tentano di riproporre Banca Popolare di Sondrio, Gruppo Autotorino e Gruppo Barchetti, che hanno appena dato vita alla joint ventureSrl, la cui mission è per l’appunto quella di ritagliarsi uno spazio nel mercato italiano dei noleggi a. I tre soci, oltre a partecipare in parti eguali al capitale sociale di 5,4 milioni di euro, si sono subito adoperati affinchè ...