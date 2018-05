“Ma… che fa?” Maria De Filippi show a ‘Vuoi Scommettere?’ | così | fidatevi | non si era

caffeinamagazine

: Il contratto prevede il vincolo di mandato. Significa che non avremo più parlamentari della Repubblica ma parlament… - mattiafeltri : Il contratto prevede il vincolo di mandato. Significa che non avremo più parlamentari della Repubblica ma parlament… - borghi_claudio : No ma è fantastico... c'è @PCPadoan che sta dando a ME la colpa per aver fatto PERDERE LA FIDUCIA DEI RISPARMIATORI… - NicolaMorra63 : #Severgnini domanda 'Ma avete visto cosa è successo a chi è uscito dall'euro?'. Peccato che non si possa rispondere… -

(Di venerdì 18 maggio 2018) C’era ancheDealla prima di ‘Vuoi Scommettere?’, il nuovo gamecondotto da Michelle Hunziker in prima serata, su Canale 5, con un’inviata d’eccezione: la figlia Aurora Ramazzotti. Il programma è partito giovedì 17 maggio 2018 e ha già registrato numeri da record. A seguire il debutto dell’edizione moderna di ‘Scommettiamo Che?’, successone degli anni Novanta di Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci, sono stati in media 4 milioni e 91mila telespettatori, per uno share pari al 23,2%. In sostanza funziona: in ogni puntata, spiega TgCom24, 7 concorrenti/scommettitori provenienti da ogni parte del mondo si cimentano in sfide al limite con loro scommesse che nascono da hobby, manie, passioni o abilità particolari. A ognuno di loro è associato un vip che scommette sulla riuscita della prova. Se il personaggio famoso ...