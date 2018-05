Internazionali tennis Roma 2018 | Nadal batte Fognini e va in semifinale I risultati dei

Internazionali - il look dei tennisti in campo : promosso Nadal - bocciato Fognini : Maglietta nera con saetta rossa sulla schiena e sul dorso pantaloncini con una grande stella sul fianco sinistro. È Fabio Fognini a guidare la classifica dei look piú aggressive, non proprio ...

Tennis - Internazionali : Nadal sgomma in semi : Fognini lo costringe alla rimonta : La cavalcata di Fabio Fognini si ferma ai quarti di finale. Nulla ha potuto, l'azzurro, contro un Rafa Nadal mostruoso e perfetto calcolatore nel saper aspettare che la tempesta passasse, per poi ...

Ibi18 - Tanti vip agli Internazionali per 'Tennis&Friends' : sabato 19 check-up gratuiti al Foro : Interverranno anche diversi medagliati olimpici tra cui Romano Battisti , argento a Rio2016, canottaggio, , Stefano Maniscalco , pluricampione del mondo di Karate, , Carlo Molfetto , medaglia d'oro a ...

Internazionali di tennis d’Italia dove vedere in tv Fabio Fognini contro Rafael Nadal : Gli Internazionali d’Italia di tennis, il torneo più importante del Belpaese, sbarca sulla tv in chiaro. TV8 trasmette, in diretta, le fasi finali del torneo maschile, in programma a Roma sulla terra battuta dello stadio del Foro Italico, uno dei nove tornei Master 1000 della stagione. Quarti, semifinali e finalissma degli Internazionali di tennis in diretta su TV8 La copertura live include due quarti di finale, tra cui quello più atteso ...

Tennis - Internazionali Roma 2018 - torneo maschile Sky Sport (e Tv8) - donne SuperTennis : Da lunedì 14 a domenica 20 maggio 2018 su Sky Sport HD il meglio del Tennis mondiale maschile: appuntamento con la 75esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia, in diretta da Roma. Molti fra i più forti giocatori del mondo si confronteranno sulla terra rossa Romana, dallo spagnolo Rafael Nadal al tedesco Alexander Zverev, vincitore nel 2017, dall’austriaco Dominic Thiem al ser...

LIVE Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 in DIRETTA : venerdì 18 maggio. Fognini-Nadal - ma non solo. Tutti i quarti di finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della sesta giornata giornata degli Internazionali d’Italia di Tennis: tutte le speranze, i sogni e le aspirazioni del popolo italico sono riposte su di lui. Fabio Fognini affronta Rafael Nadal nei quarti di finale del tabellone di singolare maschile: nella giornata di oggi i match su Tutti i campi inizieranno alle ore 12.00. Sul Centrale e sulla Next Gen Arena spazio ai tornei di ...

Internazionali d'Italia 2018/ Diretta Roma - Fognini Nadal streaming video e tv : orario della partita (tennis) : Diretta Internazionali d'Italia 2018, info streaming video e tv: Fabio Fognini e Rafa Nadal si sfidano a Roma per un posto nella semifinale del torneo di tennis al Foro Italico(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 01:00:00 GMT)

Tennis & Friends agli Internazionali BNL d’Italia : Sabato 19 maggio dalle 10 alle 18. Campi 7 e 8 Foro Italico – Roma CUORE, IPERTENSIONE, ALIMENTAZIONE E SPORT. CHECK UP GRATUITI PER TUTTI – Torneo Tennis Celebrities Paolo Bonolis e Rosario Fiorello, insieme ai campioni del mondo dello sport, ambasciatori della prevenzione, scendono sui campi degli Internazionali BNL d’Italia in occasione di Tennis & Friends Master Special Edition Il progetto è realizzato con il Patrocinio della ...

Tennis - Internazionali : Fabio c'è Rafa per te. Avanzano Goffin e Djokovic : Del resto, non è un caso che il 26enne di Gijon sia ormai da un pezzo lì tra i migliori del mondo: accanto a un Tennis solido si è costruito una corazza che gli permette di andare oltre gli errori, ...

Internazionali tennis - Fognini ai quarti : Il prossimo avversario del 30enne sanremese uscirà dal vincitore del match fra Rafa Nadal, n.2 del mondo e primo favorito del tabellone, e il Next Gen canadese Denis Shapovalov, n. 29 Atp.

Internazionali tennis - Fognini ai quarti : 14.45 Fabio Fognini non si ferma più e per la prima volta approda ai quarti di finale degli Internazionali di Roma. Dopo aver battuto Dominic Thiem, n.6 del tabellone, agli ottavi il tennista ligure si sbarazza in un'ora e 35' del tedesco Peter Gojowczyk, n.53 Atp, con un doppio 6-4. Il prossimo avversario del 30enne sanremese uscirà dal vincitore del match fra Rafa Nadal, n.2 del mondo e primo favorito del tabellone, e il Next Gen canadese ...

Tennis - agli Internazionali di Roma Karolina Priskova perde la brocca e prende a racchettate la sedia dell’arbitro : Karolina Pliskova ko al secondo turno degli internazionali Bnl d’Italia in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma. La ceca, numero 5 del mondo e 6 del seeding, è stata battuta dalla greca Maria Sakkari, numero 42 del ranking Wta, per 3-6, 6-3, 7-5 in due ore e 21 minuti. Al termine della partita, dopo la stretta di mano all’avversaria la Pliskova ha scaricato la sua delusione e la sua rabbia sulla postazione del giudice di sedia con ...

Internazionali di tennis 2018 - ad oggi la giovane Italia non è ancora diventata grande : Mai come stavolta, un po’ tutti credevamo che avrebbe potuto essere l’anno della giovane Italia del tennis. Da Berrettini a Sonego passando per Cecchinato, una nuova generazione molto attesa è pronta ad affermarsi. Gli Internazionali Bnl d’Italia 2018 ci hanno detto che sì, qualcosa si muove, ci sono delle belle prospettive, ma poco di più: tutti hanno giocato bene ma sono stati eliminati già al secondo turno. Per il momento l’Italia del tennis ...