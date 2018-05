Dogman | una cromatica acrobazia esistenziale Matteo Garrone torna alla sua migliore

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 maggio 2018) In una wasteland livida, il piccolo uomo attende al suo dovere quotidiano: la toeletta per cani. Alcuni lo superano in stazza e rabbia manifesta, altri assomigliano a bomboniere da cerimonia di provincia, altri ancora sono bastardelli che trova e raccoglie in giro. Marcello si prende cura di tutti con eguale “ammore” perché Marcello è un uomo buono.a Cannes, per la quarta volta e a tre anni da Il racconto dei racconti, ma soprattutto conalle sue origini. Premessa doverosa: la storia di Marcello – interpretato in modalità indescrivibile a parole (perché va visto…) da Marcello Fonte – non è la ricostruzione del fatto di cronaca di trent’anni fa legato al cosiddetto “Canaro”, ma di esso esprime solo lo spunto per l’ispirazione di un racconto generato interamente nel “serbatoio mentale e passionale” di, parecchi anni fa, ...