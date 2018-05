Trump Jr | Non ricordo di avergli detto dell' incontro con i russi

COREA DEL NORD - SALTA VERTICE KIM-Trump? “NON FAREMO FINE LIBIA”/ Ma in USA sono sicuri : "Avanti col summit" : SALTA l’incontro Trump-Kim? La COREA del NORD: “NON siamo la LIBIA”. La denuclearizzazione è il nodo cruciale ma i COREAni non vogliono aiuti economici dagli Stati Uniti(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 16:39:00 GMT)

Non solo Trump : generali - attivisti - presidenti e dittatori. Ecco tutte le squadre 'dei politici' : , Foto Getty, Dal Vasco da Gama a Giovanna d'Arco Non solo politici, nel mondo dello sport e del calcio sono anche altri i club che hanno deciso di dedicare il proprio nome, ovvero quanto vi è più di ...

Trump : accordo nucleare Iran era una grande menzogna - ma ora non più : "Il budget militare dell'Iran è cresciuto del 40% sin da quando l'accordo negoziato da Obama è stato raggiunto... Ancora una indicazione che era tutta una grande menzogna. Ma ora non più!". Così, via ...

Trump : accordo nucleare Iran era una grande menzogna - ma ora non più : Trump: accordo nucleare Iran era una grande menzogna, ma ora non più Trump: accordo nucleare Iran era una grande menzogna, ma ora non più Continua a leggere L'articolo Trump: accordo nucleare Iran era una grande menzogna, ma ora non più proviene da NewsGo.

Rossano Rubicondi : "Io e Ivana Trump Non ci siamo mai persi di vista - lei è la mia famiglia" : Intervistato dal settimanale Gente, Rossano Rubicondi ha commentato il suo ritorno nella tv italiana a Ballando con le stelle dove si è esibito in un valzer insieme all'ex moglie Ivana Trump:Abbiamo avuto solo due giorni per provare, né io né Ivana conoscevamo i passi ed eravamo molto agitati, soprattutto lei. Perché un conto è allenarsi in tuta e scarpe sportive in palestra, ma lei aveva i tacchi e la tensione di sbagliare o addirittura ...

Perché il disgelo tra Trump e l'Ue non passerà da Bruxelles : Prima di lui solo un altro ambasciatore nominato da Trump proveniva dal mondo dell'impresa; ma nel caso di George Glass, scelto per la cancelleria di Lisbona, il 'prezzo' era stato molto più ...

Nucleare Iran - perché la decisione di Trump preoccupa non poco anche il Vaticano : L’ultima mossa di Trump, benché preannunciata, sta suscitando grande preoccupazione in Vaticano. Papa Francesco è allarmato. L’Osservatore Romano mercoledì ha aperto la prima pagina con il titolo: “Strappo di Trump sull’Iran”. E nell’articolo, citando il presidente americano sulle cosiddette “prove” esibite dal premier israeliano Netanyahu a proposito della presunta attività Nucleare Iraniana, il quotidiano della Santa Sede si premura di ...

L'assistente di Trump deride l'opposizione di McCain : "Non importa - tanto sta morendo" : Bufera sulla Casa Bianca, ma stavolta l'accusato non è Donald Trump. Secondo quanto riferito dai media americani citando alcune fonti, L'assistente speciale del presidente Kelly Sadler avrebbe liquidato l'opposizione del senatore repubblicano John McCain alla nomina di Gina Haspel alla guida della Cia con parole di raro cinismo: "Non importa, tanto sta morendo".John McCain, pluridecorato senatore dell'Arizona, ha un grave tumore al ...

Israele vs Iran : “razzi su Golan”. Raid Siria - 23 morti/ Media Tel Aviv “Putin - non Trump - chiave per la pace” : Siria, razzi Iraniani sul Golan: nuovi Raid di Israele, clima rovente in Medio Oriente. Ministro israeliano: "Colpite quasi tutte le infrastrutture Iraniane a Damasco"(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 17:40:00 GMT)

Incontro Trump-Kim non al confine Coree : 19.43 Lo storico Incontro tra il presidente degli Stati Uniti,Trump,e il leader nordcoreano Kim Jong-Un non sarà al confine tra le due Coree nella zona smilitarizzata. Lo afferma lo stesso Trump,che a giorni annuncerà la data e il luogo del vertice. L'Incontro potrebbe durare "più di un giorno" ha sottolineato il segretario di Stato americano Pompeo,"nel caso che ci fossero più questioni da discutere. C'è quindi c'è la possibilità che venga ...

