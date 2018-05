MORTO SALVATORE LIGRESTI A MILANO Il sequestro della moglie e gli scandali giudiziari

È MORTO SALVATORE Ligresti - aveva 86 anni. Per anni fu a capo del gruppo Fonsai : Imprenditore e uomo d’affari, per anni guidò la galassia Fonsai . Fu al centro di numerosi scandali giudiziari

È MORTO SALVATORE Ligresti : È morto a 86 anni Salvatore Ligresti . Malato da diverso tempo, le sue condizioni si sono aggravate negli ultimi mesi: si è spento questa sera all'ospedale San Raffaele. L'immobiliarista originario di Paternò, un paese in provincia di Catania, è stato a lungo a capo della galassia assicurativa Fonsai divenendo uno dei protagonisti del mondo finanziario milanese. Negli ultimi anni non aveva più ricoperto ruoli operativi nel gruppo assicurativo, ...

