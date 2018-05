La Juventus vince il settimo scudetto consecutivo Tutti i meriti di Allegri

Juventus campione d'Italia se/ I risultati utili contro la Roma per vincere lo scudetto : il Napoli con la Samp : La Juventus è ormai ad un passo dal settimo scudetto consecutivo: con due giornate ancora da disputare i bianconeri potrebbero anche perdere sempre e festeggiare con la differenza reti(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 14:00:00 GMT)

Juventus - Altafini contro Allegri : “vince solo in Italia” : La Juventus chiuderà la stagione con la doppietta scudetto-Coppa Italia, un risultato buono ma non entusiasmante, pesa infatti l’eliminazione in Champions League. Non ha convinto il percorso di Allegri, José Altafini non le manda a dire all’allenatore bianconero come riporta juvenews.eu: “Ieri nemmeno gli attaccanti bianconeri hanno fatto la differenza, ma io non capisco invece perché Gattuso continui a tenere in panchina André ...

La Juventus batte il Milan e vince la Coppa Italia. Il match finisce 4-0 | : Allegri a sorpresa tiene Higuain in panchina, davanti Douglas Costa, Mandzukic e Dybala. Gattuso schiera Locatelli

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : la Juventus vince la Coppa Italia! (10 maggio 2018) : ULTIME NOTIZIE dii oggi, ultim'ora: la Juventus alza la prima Coppa della stagione, pronta al quarto double di fila. Si apre uno spiraglio per il Governo italiano. (10 maggio 2018)(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 03:17:00 GMT)

Chi si qualifica in Europa League se la Juventus vince la Coppa Italia? Il regolamento e cosa succede col settimo posto in Serie A : Questa sera si gioca la Finale della Coppa Italia 2018 di calcio, Juventus e Milan si contendono il trofeo in una partita che sarà determinante anche per definire quali saranno le squadre italiane che giocheranno in Europa nella prossima stagione. La vincente della Coppa Nazionale, infatti, ottiene il pass diretto per la fase a gironi dell’Europa League ma cosa succede se ad alzare il trofeo saranno i bianconeri che sono già qualificati ...

Juventus - Cuadrado : 'Campionato combattuto - vincere così è ancora più bello. Io terzino? Posso fare tutto' : Scudetto praticamente in tasca quindi per i bianconeri, ma nessuna voglia di abbassare la guardia: parola di Juan Cuadrado, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport: "Dobbiamo continuare a ...

Juventus - Cuadrado festeggia : "Lo Scudetto più bello - vincere così dà più gusto" : Ai microfoni di Premium Sport è intervenuto Juan Cuadrado , grande protagonista della stagione juventina: ' Scudetto a un passo? Siamo contenti, però dobbiamo ancora rimanere tranquilli perché ci ...

Roma - Di Francesco e Nainggolan : 'Contro la Juventus per vincere' : Così Radja Nainggolan, intervistato da Premium Sport, al termine di Cagliari-Roma. ' Noi stiamo cercando di centrare l'obiettivo della Champions, dipende tutto da noi - dice ancora il belga -: ora ...

Roma - Di Francesco : 'Vittoria da grande squadra - ora contro la Juventus per vincere' : nel corso del programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport, l'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco dichiara: 'Devo fare i complimenti al Cagliari per la prestazione, purtroppo sapevo che noi eravamo un po' al limite, specialmente con lo stato di ...

Juventus campione d'Italia se/ Vince lo scudetto con il ko del Napoli : i risultati utili : La Juventus Vince lo scudetto già oggi, con due giornate di anticipo, se il Napoli perde in casa contro il Torino: questo l'unico risultato utile ai bianconeri per il settimo tricolore(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 15:43:00 GMT)

La Juventus ora vince lo Scudetto se : La terzultima giornata di Serie A è iniziata con una vittoria della Juventus, che in caso di sconfitta del Napoli vincerebbe lo Scudetto già oggi The post La Juventus ora vince lo Scudetto se appeared first on Il Post.

Gli altri parlano - la Juventus vince : Uno dei più autorevoli rappresentanti dell'unica società che al mondo ha accettato di indossare uno scudetto vinto da altri, si auE toconvince che il campionato sia stato falsato dagli errori ...