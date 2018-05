Ambasciata Usa a Gerusalemme | oggi l' inaugurazione | primo scontri al confine tra Israele

Primi scontri a Gaza nel giorno dell'inaugurazione dell'Ambasciata Usa a Gerusalemme : un morto : Primi scontri al confine tra manifestanti palestinesi ed esercito israeliano lungo la barriera difensiva tra Gaza e lo Stato ebraico. Secondo l'agenzia Maan alcuni dimostranti hanno tagliato il filo spinato di fronte alla barriera nel tentativo di penetrare nella parte ebraica. L'esercito - secondo la stessa fonte - li ha respinti con gas lacrimogeni. L'agenzia Wafa riferisce di 22 feriti. Questa mattina un drone israeliano è caduto in ...

GERUSALEMME - APRE NUOVA Ambasciata USA/ Ivanka Trump in Israele - violenti scontri con i palestinesi : Donald Trump manderà video-messaggio domani per apertura AMBASCIATA Usa a GERUSALEMME: ultime notizie, in Israele ci sarà Ivanka e marito. Solo 4 Paesi Ue all'inaugurazione(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 11:34:00 GMT)

A Gerusalemme oggi apre l'Ambasciata Usa : Contro la decisione di Trump si sono schierati il mondo arabo, l'Onu e gran parte della comunità internazionale, Ue compresa

Gerusalemme - al via lo spostamento dell'Ambasciata americana : Condividi Tutto avviene nonostante la forte opposizione del mondo arabo, dei palestinesi, dell'Onu e di gran parte della comunità internazionale, Ue compresa, tutti preoccupati che questo passaggio ...

Gerusalemme - oggi apre l’Ambasciata Usa nella Città Santa : tensione altissima : Contro la decisione di Trump si sono schierati il mondo arabo, l'Onu e gran parte della comunità internazionale, Ue compresa. Hamas vuole che 100mila palestinesi si ammassino lungo il confine. Solo 4 paesi europei saranno presenti all'evento.Continua a leggere

Gerusalemme - 4 Paesi Ue a Ambasciata Usa : 20.35 Austria, Romania, Repubblica Ceca e Ungheria sono i 4 Paesi Ue che parteciperanno domani all'inaugurazione della nuova ambasciata Usa a Gerusalemme. I 4 Paesi fanno parte della lista di 33 ambasciatori e incaricati d'affari presenti alla cerimonia, diffusa dal ministero degli Esteri israeliano. La linea dell'Ue è quella che riconosce Gerusalemme capitale di due Stati, quindi di opposizione alla scelta di Trump di riconoscere invece la ...

Armi e bagagli. Il trasloco dell'Ambasciata Usa apre i due giorni più lunghi per Gerusalemme : Un'Ambasciata divide, una cantante unisce. Per una città trasformata in fortezza, Gerusalemme, un'altra, Tel Aviv, riempie Piazza Rabin per festeggiare Neta Barzilai, orgoglio nazionale, vincitrice dell'Eurovision Song Contest, che dice, commossa: "Amo il mio Paese, l'anno prossimo a Gerusalemme". Ma visto che da quelle parti tutto è politica, ecco il plaudente primo ministro Benjamin Netanyahu complimentarsi in diretta tv con ...

Israele - palestinesi pronti a insorgere contro Ambasciata Usa a Gerusalemme. Con Trump si schierano 4 Paesi europei : Festeggiamenti, diplomazie e proteste. Una cappa di tensione tra appuntamenti incendiari è calata a Gerusalemme e nei Territori palestinesi, in vista dell’inaugurazione della nuova ambasciata degli Stati Uniti nella città contesa e di una settimana di proteste palestinesi potenzialmente esplosiva. Nella Città Santa oggi migliaia di israeliani e sostenitori dello Stato ebraico provenienti dall’estero marceranno all’insegna di ...

Il «regalo» di Trump a Israele : apre l’Ambasciata Usa a Gerusalemme : In prima fila sul mausoleo di Lenin, separato da Vladimir Putin solo da un generale carico di medaglie, il 9 maggio Bibi Netanyahu assisteva da ospite d'onore al 73° anniversario della...