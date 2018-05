Tiziano Renzi | pm Firenze chiedono processo per fatture false nell’affare degli outlet

Tiziano Renzi e l’affare degli outlet - parla l’ex socio Dagostino : “Lo usavo per condizionare psicologicamente i politici” : Perché portava in giro Tiziano Renzi a incontrare i politici? “Perché faceva parte del suo lavoro, quello della lobby. Era un’epoca, quella, dove incontravi un tale per strada e voleva stare con Renzi“. Il padre dell’ex premier era il suo biglietto da visita? “Come l’arbitro che dà il rigore alla Juventus per condizionamento psicologico“. Parola di Luigi Dagostino, che in un’intervista a La Verità ...