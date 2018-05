Unione Europea | Mattarella | Dobbiamo sentirci uniti come mai prima d' ora

Mattarella : Unione Europea - urgente unire : 10.11 "Parlare dell'Unione dell'Europa rappresenta in sé una sfida. Mai dunque come oggi appare urgente unire".Così il presidente della Repubblica,Sergio Mattarella,a Fiesole,aprendo l'ottava edizione di "The State of the Union". "Se è stata la solidarietà a rendere possibile l'avvio della nostra Unione, non è senza significato tornare a quel legame,quasi primordiale,per affrontare i problemi odierni"e "a maggior ragione in un contesto che ...

Unione Europea : Regione in prima linea nei festeggiamenti per il 9 maggio : Quest'anno, in sinergia con le celebrazioni per l'Anno europeo del patrimonio culturale e in concomitanza con i 30 anni della politica di Coesione, la Regione, Autorità di Gestione del POR FESR ...

Open Day degli Archivi Storici dell'Unione Europea : E' obbligatoria la prenotazione scrivendo a: info@cittànascosta.it Nel corso della giornata sono previsti inoltre spettacoli e attività circensi organizzati da Blanca Teatro e Passe Passe, concerti, ...

"Solo una teoria evoluzionistica : tra 40 anni ci sarà un'Unione Europea islamica" - : La teoria è alla base della scienza. È il blocco di cemento dal quale i ricercatori ricavano le proprie scoperte. L'iPhone sfrutta la teoria del campo elettromagnetico, James Maxwell, 1864. Dal punto ...

Dazi contro Unione Europea - Trump rinvia la decisione di un mese : ripartono le trattative : New York ? Rinvio fino al primo di giugno. La lunga attesa per una decisione sui Dazi si è conclusa alle due di mattina (ora italiana) con un laconico messaggio dalla Casa Bianca, con il...

L'Unione Europea boccia Elsa Fornero : l'austerità fa male : Pensioni e austerità . L' Unione europea nel suo Pensions Adequacy Report 2018 c'è una totale bocciatura della riforma Fornero , in particolare sull'adeguamento automatico dell'età pensionabile legato ...

L’Unione Europea : nessuna prova che l’Iran ha violato l’accordo : La responsabile della diplomazia Ue parla delle accuse di Netanyahu, che non metterebbero “in discussione” il rispetto dell’accordo del 2015

Revisione auto : tutte le novità in arrivo dall'Unione Europea : L'Unione Europea entra prepotentemente nel settore della sicurezza stradale. E lo fa introducendo delle nuove disposizioni che, fin da subito praticamente, imporranno un deciso cambiamento delle modalità di Revisione degli automezzi. Verrà, infatti, introdotto un certificato di Revisione del veicolo che, è questa la principale novità, un vero e proprio giudizio dello stato di salute del mezzo. Vediamo, quindi, di descrivere nel dettaglio cosa ...

Tajani : "Leader dell'Unione Europea temono governo populista" : Antonio Tajani sulla formazione del governo ha le idee chiare e lancia un allarme: 'I leader europei temono un possibile governo populista in Italia', ha affermato il presidente dell'Europarlamento ...

Lavoro - Eurostat : in un anno 3.497 morti nell'Unione europea : Teleborsa, - Si continua a morire sul Lavoro. "How safe are you at work?" è il titolo del dossier dell'Eurostat sugli incidenti mortali nell'Unione europea. Nel 2015 , si legge, gli incidenti fatali ...

