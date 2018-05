Terremoto | scossa di magnitudo 3 2 avvertita dalla popolazione nelle Marche

Forte scossa di Terremoto nell'Ascolano : Aggiornamento 19.55 - La scossa di terremoto di magnitudo 3.2 di oggi nell'Ascolano è stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) alle 18.24 ed è stata avvertita distintamente in tutta la Vallata del Tronto fino ad Ascoli Piceno. In particolare i comuni che hanno sentito di più la scossa oltre ad Appignano del Tronto, distante appena 2 km dall'epicentro, sono i vicini Castel di Lama, Castorano, Offida e Colli ...

Scossa di Terremoto magnitudo 4.5 fa tremare la California : Una Scossa di terremoto magnitudo 4.5 è stata registrata in California alle 11:49 UTC dall’Istituto Geofisico statunitense USGS. L’epicentro è stato localizzato a circa 11 km nord da Cabazon, a 13.8 km di profondità. Non si hanno al momento notizie di danno a persone o cose. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 4.5 fa tremare la California sembra essere il primo su Meteo Web.

Polonia : dispersi sette minatori dopo una scossa di Terremoto : sette minatori risultano dispersi dopo una forte scossa di terremoto nella regione Silesia, nel Sud della Polonia . Il terremoto , di cui non si conoscono ancora le cause, è stato avvertito attorno alle 11 alla miniera Zofiowka, circa 900 metri di profondità, e tutti gli altri minatori sono stati tratti in salvi, stando a quanto riferito dalla portavoce dell’Ufficio polacco della miniere, Anna Swiniarska-Tadla. L'articolo Polonia : dispersi ...

Eruzione vulcano Kilauea : forte scossa di Terremoto e migliaia di sfollati Video : Tornato in attivita', il vulcano Kilauea dell'isola Hawaii ha iniziato a far parlare di se. In contemporanea alla sproporzionata Eruzione del vulcano hawaiiano, ieri si è verificata sull'isola una scossa di terremoto con magnitudo 5 della scala Richter. Evacuati gli abitanti delle zone limitrofe: le conseguenze dell'Eruzione e del terremoto La nube di cenere che si è venuta a creare per l'enorme quantita' di lava, che continua a fuoriuscire ...